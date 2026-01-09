Morena Beltrán mostró su colección de mallas y marcó la tendencia de la temporada con sus looks de verano

Morena Beltrán es una de las periodistas deportivas más destacadas del momento y arrasa en la escena mediática. Comprometida con el jugador de fútbol Lucas Blondel causa sensación con cada aparición pública. Sus análisis futbolísticos captan la atención de todos sus seguidores.

Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y su estilo tiene un sello único. Allí comparte cada uno de los looks que elige para su día a día. Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa. En Instagram tiene millones de seguidores.

More Beltrán modeló con su colección de bikinis favoritas y marcó la tendencia de los looks de verano

Tiene un estilo único. A cada prenda le pone su impronta y combina a la perfección las diferentes tendencias de las temporadas. Las prendas del momento siempre están en su radar y sabe a la perfección como combinar diferentes texturas, colores y diseños. La periodista deportiva posó con su colección de bikinis preferidas y causó sensación.

Morena Beltrán modeló con dos conjuntos de bikinis ultra diminutas. Mostró su colección favorita de trajes de baño de dos piezas. La parte superior, un corpiño con mucho escote. La parte inferior, una bombacha ultra cavada. La periodista mostró su bronceado y disfrutó del calor del verano. Para el peinado llevó el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje sutil. Delineado negro para los ojos y así resaltar su mirada y lápiz labial con mucho brillo.

Morena Beltrán arrasó en la temporada de verano con la mejor colección de bikinis ultra diminutas

La periodista deportiva cautiva con cada análisis futbolístico que realiza de los principales partidos. Además, deslumbra con cada look que elige y sus conjuntos de prendas siempre son tendencia. Recién comprometida con el jugador de fútbol Lucas Blondel mostró su colección de trajes de baño preferidos.

Morena Beltrán se convirtió en la reina del verano posando con las mejores bikinis de la temporada. Mostró su bronceado y disfrutó del sol. Bikinis con escotes pronunciados y bombachas colaless fueron protagonistas. Coleccionó likes y dio cátedra de audacia.