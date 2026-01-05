La relación entre Lucas Blondel y Morena Beltrán marcha viento en popa. Luego de que la periodista se animara a hablar de que se sentía responsable de que el jugador no sumara minutos en Boca, pero que pese a eso siguieron adelante, el futbolista dio el paso más importante.

Blondel aprovechó una tarde en barco con amigos y familia para proponerle matrimonio a su novia, con la complicidad de los presentes y ante la incrédula mirada de la joven periodista.

Mientras todos posaban para una supuesta foto, la persona encargada de retratar el momento estaba grabando, para que quede registrada la reacción de Morena.

“Pará que falta Lu”, dijo la joven, cuando se dio cuenta que su novio no estaba atento a la foto, sino que estaba buscando algo en el bolsillo. Sin más preámbulos, Blondel le dio la cajita misteriosa a Morena y le preguntó “¿te querés casar conmigo?“. Ella, incrédula expresó: “Dale, boludo. ¿En serio?“. La emoción no tardó en llegar, en medio de una tormenta de aplausos y vitores.

Sin embargo, en las redes no perdonaron la “frialdad” tanto del futbolista como de la flamante prometida. “¿Mas romántico no venía?“, ”Re fría la propuesta", “Muy romántica ella” y “Un poco más y se lo revolea al anillo”, fueron algunos de los comentarios.

Por qué no jugaba Blondel en Boca, según Morena Beltrán

Justo cuando se confirmó que Lucas Blondel continuará con su carrera futbolística en Argentinos Juniors, luego de un largo periodo sin sumar minutos en Boca, Morena Beltrán se atrevió a hablar sobre la teoría que tiene respecto de la falta de continuidad de su novio en La Ribera.

“Estos últimos seis meses fueron más difíciles porque es el día de hoy que tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”, dijo la periodista en diálogo con el programa Unbox. Beltrán señaló que el jugador tuvo 5 entrenadores en Boca, pero únicamente fue la gestión actual -que continúa la de Miguel Ángel Russo- quien decidió no tenerlo en cuenta para nada.

Diego Poggi le preguntó si sentía responsable de esa situación, a lo que la joven respondió afirmativamente. “Sí, pero es inchequeable. Es incomprobable. Toti Pasman dijo que para él no jugaba por el vínculo que conmigo. Pero bueno, lo cierto es que Lucas está en Boca desde mediados de 2023, este es el quinto entrenador que tiene, con los cuatro entrenadores anteriores podrá haber sido suplente o titular, pero jugó”, agregó la rubia.

En redes una de las teorías que toma más fuerza respecto de Blondel es la del “topo”, es decir, un “infiltrado” que saca información y la distribuye. Sin dudas, un acusación muy fácil de hacer considerando que el futbolista está de novio con, efectivamente, una periodista deportiva.