Morena Beltrán es una de las periodistas deportivas más destacadas del momento y arrasa en la escena mediática. Sus análisis futbolísticos captan la atención de todo el público. También triunfa como referente fashionista y siempre sorprende con sus looks elegidos.

En Instagram tiene millones de seguidores. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y su estilo tiene un sello único. Allí comparte cada uno de los looks que elige para su día a día. Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa.

Morena Beltrán abrió las puertas de su casa y mostró su look ideal para disfrutar de una tarde fútbol

Tiene un estilo único. A cada prenda le pone su impronta y combina a la perfección las diferentes tendencias de las temporadas. En esta oportunidad, eligió un outfit total white para pasar un día de descanso en su hogar y cosechó los likes de todos sus fans.

Morena Beltrán abrió las puertas de su casa y compartió su outfit para pasar un día tranquilo mirando los partidos de fútbol más importantes. Eligió un look total white con detalles en colores nude. Una combinación perfecta. Lució un pantalón de tela holgado y de tiro bajo. Para la parte superior, un top diminuto. Para el peinado llevó el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje sutil. Delineado negro para los ojos y así resaltar su mirada y lápiz labial con mucho brillo.

Morena Beltrán cosechó elogios con un look hogareño, cómodo y super trendy

La periodista deportiva cautiva con cada análisis futbolístico que realiza de los principales partidos. Además, deslumbra con cada look que elige y sus conjuntos de prendas siempre son tendencia. Jamás pasa desapercibida y es una verdadera it girl.

Morena Beltrán lució un conjunto de prendas total white con detalles en color nude. La combinación perfecta para el verano. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista y sabe a la perfección como cosechar los likes de su público.