Momi Giardina se robó todas las miradas con una jugada producción de fotos: look total white y mega escote

Momi Giardina es una de las influencers más relevantes del momento. Destaca en el programa “Nadie dice Nada” que se emite por el canal de streaming Luzu. En Instagram tiene millones de seguidores y día a día suma nuevos fans.

Tiene una impronta única. Audaz y avasallante, conquista los corazones del público con cada una de sus ocurrencias. Es una referente fashionista. Las últimas tendencias del mundo de la moda jamás se le escapan. Conoce a la perfección las prendas must de la temporada y las combina de una manera única. Crea los outfits ideales para cada ocasión.

Look total white y mega escote: Momi Giardina participó de una producción de fotos y dio cátedra de estilo

Marca tendencia. Muchas veces juega al límite de la censura y arriesga con prendas muy fogosas. Allí la piel se convierte en protagonista. Revoluciona Instagram con cada publicación y apuesta todo por las últimas novedades fashionistas. En esta oportunidad, la columnista de Luzu TV sorprendió con un outfit total white cargado de sensualidad y muy jugado.

Momi Giardina modeló con un saco sastrero de color blanco y causó sensación. Un outfit total white muy arriesgado. Un escote pronunciado se llevó todos los aplausos y encendió Instagram. Complementó el look con un detalle mega trendy. Un collar estilo gargantilla en color dorado. Un must para combinar con prendas en colores claros. La publicación se llevó todos los likes y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

Momi Giardina dio cátedra de estilo y alucinó a sus fans con la prenda tendencia de la primavera

La influencer tiene una actitud única que la hace triunfar en todo momento. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Sabe a la perfección como captar los aplausos de su público.

Momi Giardina participó de una sesión de fotos al límite de la censura y se llevó los likes de todos sus fans. Posó con un saco estilo sastrero en color blanco. Con un escote mega profundo. La influencer cosechó suspiros y demostró ser una verdadera referente fashionista.