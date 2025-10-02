Minishort, corpiño de encaje y tapado con peluche: Dua Lipa dio cátedra de estilo y sorprendió con un look total black trendy

Dua Lipa es una de las artistas más importantes a nivel mundial. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Su talento traspasa la pantalla y su voz cautiva a los corazones de todos sus fans. Triunfa arriba y abajo del escenario. Las tendencias son su especialidad y jamás se escapan de su radar.

Su estilo no conoce de límites y sorprende con cada outfit. Causa sensación con cada publicación que comparte. Es una verdadera influencer fashionista. Derrocha osadía y sabe a la perfección como combinar diferentes estilos para brillar. Da cátedra de estilo. Las tendencias de la temporada son las estrellas en cada uno de sus looks.

Minishort, corpiño con encaje y tapado con peluche: Dua Lipa dio cátedra de estilo y sorprendió con un look total black trendy

Siempre a la vanguardia, es especialista en las últimas tendencias del mundo de la moda. Combina a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. A cada conjunto de prendas le pone su impronta y sabe como pisar fuerte con modelos de atuendos sin igual.

Dua Lipa compartió una serie de imágenes con un espectacular look y sorprendió a todos. Modeló con un outfit total black lleno de estilo. La parte superior, un corpiño de encaje lencero ultra trendy. Lo combinó con un abrigo de peluche. La parte inferior, un short diminuto de cuero. Como accesorio lució un cinturón de hebilla grande en color dorado. Para el peinado llevó el cabello atado y un maquillaje bien marcado. Resaltó su mirada con delineado negro y utilizó mucho brillo labial.

Dua Lipa se consagró la reina de las tendencias con un look total black que marcó tendencia

La artista es una de las personalidades más relevantes de la escena musical. Siempre va por más y los flashes de las cámaras son su especialidad. Dueña de un carisma único, se lleva todas las miradas en cada evento del cual participa. Cada look lleva el sello de su impronta.

Dua Lipa se llevó todos los aplausos luciendo un impactante look total black. Mostró mucha piel y causó sensación. Lució un corpiño lencero mega escotado y lo combinó con un short muy diminuto. Todo en color negro. La cantante dio cátedra de estilo y enamoró corazones.