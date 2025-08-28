Mega escote y transparencias: Flor Peña eligió el vestido más sexy y lo mostró en una producción de fotos súper hot

Florencia Peña lleva años brillando en todos los escenarios: televisión, teatro y cine, siempre con nuevos desafíos por delante. En redes sociales encontró el espacio perfecto para compartir su día a día, dar pistas de sus proyectos y mostrar el detrás de escena. Con publicaciones que mezclan humor, estilo y momentos de se trabajo, logra una conexión genuina y cercana con su comunidad.

Flor Peña eligió el vestido de gala más sexy y lo mostró en una producción hot

En esta oportunidad, la actriz enamoró a sus seguidores con una producción que se llevó todas las miradas. Con un vestido de gala strapless rojo con encaje y escote, Flor se animó a mostrarlo en distintas poses.

“Noche scandalosa con Jean Paul Galtier”, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas cosechó miles de likes y cientos de comentarios.

Florencia Peña defendió a Guillermo Francella en medio de la polémica por Homo Argentum

En plena controversia por los dichos de Guillermo Francella sobre el cine de autor y su papel en Homo Argentum, Florencia Peña sorprendió al salir en su defensa. A pesar de las diferencias políticas que en el pasado marcaron distancia entre ambos, la actriz dejó en claro el cariño y respeto que le tiene a su colega, a quien definió como un “gran maestro” dentro de la comedia.

Peña fue tajante: aunque no comparte la mirada de Francella sobre el rol del Estado en la cultura, jamás lo pondría “en un paredón de fusilamiento” por pensar distinto. Para ella, el arte es subjetivo y lo importante es que las obras lleguen al público, sin que eso se convierta en un campo de batalla político.

Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella

Con esta postura, la actriz remarcó que la amistad y la trayectoria compartida pesan más que las diferencias ideológicas. Su intervención no solo descomprimió la polémica, sino que también mostró un costado de unidad en medio de un clima cargado de tensiones.