Flor Peña mostró una de las fotos que sube a la plataforma de contenido para adultos y generó revuelo en las redes

Desde siempre, Flor Peña es una de las figuras mediáticas más controversiales y disruptivas del mundo artístico. Eso la llevó a ser un personaje muy querido entre los argentinos, más allá del icónico personaje en Casados con Hijos junto a Guillermo Francella.

En su cuenta principal de Instagram, @flor_de_p, llegó a recolectar más de 6 millones de seguidores, gracias al contenido que sube de manera diaria, ya que es una mujer muy activa en sus redes.

Las fotos de Flor que causaron sensación.

Hace algunas horas generó revuelo tras subir una foto en colaless, donde dejó al descubierto por completo el tatuaje que lleva en el glúteo. “Dorada… toda dorada”, escribió acompañando la publicación y haciendo alusión a su cabellera con ondas rotas y la campera por encima del ombligo en el mismo tono.

Se robó todas las miradas en Instagram

La realidad es que la conductora de LPA, reveló una de las fotos que sube a Divasplay, la plataforma de contenido para adultos, y se llenó de corazones rojos.

Flor Peña paralizó las redes con una microbikini fucsia ultra pequeña

¿De que signo es Flor Peña?

La fundadora de actitud de Flor nació el 7 de noviembre de 1974, por ende es una mujer de escorpio, estas son personas muy sensuales y apasionadas; para ellas el acto del amor es algo espiritual.

Flor deslumbró con su look playero.

Este signo de agua tiende a llevarse bien con Leo, Piscis y Tauro. Otro tip para atraer a la mujer Escorpio: intenta crear un aire de intriga y de misterio. Al principio, evita revelarlo todo sobre tu vida para que así quiera saber más y termine enganchada de vos.