Martita Fort marcó tendencia con un vestido total white y dejó ver su tatuaje más oculto

Marta Fort es una de las personalidades con más likes en Instagram. Pisa fuerte en la escena mediática argentina. Siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y marca tendencia. Atenta a las vanguardias de la moda. Combina a la perfección diferentes estilos para crear looks únicos.

Sus fans alucinan con cada publicación y los likes no se hacen esperar. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista. Tiene un estilo muy particular y le pone su impronta a cada prenda que elige para vestir. Las novedades del mundo de la moda jamás se le escapan y siempre va por más.

Marta Fort sorprendió con un infalible vestido de noche total white y llenó de elegancia la alfombra roja

Los must de la temporada 2025 son su especialidad. Fanática de los vestidos para eventos especiales. En su guardarropa tiene los últimos gritos de la moda. Sabe perfectamente que prenda elegir para destacar en cada evento. En esta ocasión, se llevó todos los aplausos con una prenda elegante y audaz. Sin lugar a dudas, marcó tendencia una vez más.

Marta Fort asistió a un importante evento y deslumbró con el look elegido para la exclusiva gala. La influencer posó con un vestido total white audaz y elegante. Con espalda al descubierto, escote pronunciado y transparencias. De falda larga. Un must infaltable en el guardarropa. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Utilizó un lápiz labial en tono rojo y resaltó su mirada azul con delineado negro para los ojos. El look fue un éxito y los likes no tardaron en llegar.

Marta Fort revolucionó Instagram con un vestido total white de alto impacto

La influencer comparte con sus seguidores diferentes momentos de su día a día. Es una verdadera it girl y sus looks siempre llaman la atención. Los looks osados son su especialidad y no duda en arriesgar con las últimas vanguardias del mundo de la moda.

