Marcela Kloosterboer eligió un vestido color negro y lo combinó con los zapatos en tendencia esta temporada

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más reconocidas de la Argentina. Con su talento y carisma ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Siempre va por más y no conoce de límites. Triunfa arriba y abajo del escenario.

Los must de la temporada son las estrellas en su guardarropa. Combina diferentes colores, diseños y texturas a la perfección creando looks increíbles. Está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y marca tendencia.

Tiene millones de seguidores y los mensajes de halagos nunca se hacen esperar. Atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. Tiene una actitud única. A sus outfits siempre le pone el detalle especial de su impronta. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Marcela Kloosterboer se llevó todos los likes posando con un espectacular vestido total black de alta costura. Con hombros al descubierto y tajo a la vista en la falda para lucir sus esbeltas piernas. Un escote pronunciado fue protagonista.

Llevó el cabello recogido, combinándolo perfectamente con el estilo de la prenda. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en tono rosado con mucho brillo.

La actriz tiene un carisma único y enciende Instagram con cada publicación que comparte en Instagram. Sus fans alucinan y los likes invaden cada video e imagen. Sin lugar a dudas, marca tendencia y siempre va por más.

