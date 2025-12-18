Marcela Kloosterboer brilló con un look total denim y dio cátedra de estilo con un vestido de jean y las botas en tendencia

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más reconocidas de la Argentina. Con su talento y carisma ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Siempre va por más y no conoce de límites. Triunfa arriba y abajo del escenario.

Combina diferentes colores, diseños y texturas a la perfección creando looks increíbles. Está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y marca tendencia. Los must de la temporada son las estrellas en su guardarropa.

Marcela Kloosterboer se sumó a la tendencia del total denim y brilló con un mini vestido de jean combinado con botas texanas

Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Tiene una actitud única. A sus outfits siempre le pone el detalle especial de su impronta. Tiene millones de seguidores y los mensajes de halagos nunca se hacen esperar.

Marcela Kloosterboer lució un espectacular look total denim tendencia. Eligió un vestido ultra diminuto de jean con botones. De hombros al descubierto y falda corta. Combinó el outfit con unas botas en color negro estilo texanas mega trendy. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje muy sutil. Resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación fue todo un éxito y coleccionó los elogios y likes de todo su público.

Marcela Kloosterboer apostó por la tendencia total denim del verano y deslumbró con un increíble vestido infalible

La actriz tiene un carisma único y enciende Instagram con cada publicación que comparte en Instagram. Sus fans alucinan y los likes invaden cada video e imagen. Sin lugar a dudas, marca tendencia y siempre va por más.

Marcela Kloosterboer lució un minivestido de jean super tendencia. El denim será un must esta temporada y la actriz lo utilizó a la perfección. Un vestido diminuto sin breteles con hombros al descubierto y el toque final al look se lo dieron unas audaces botas texanas de mucho estilo. Sin lugar a dudas, la actriz dio cátedra de estilo y se llevó todos los aplausos.