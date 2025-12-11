Desde las Cataratas del Iguazú, Marcela Kloosterboer dio cátedra de estilo con la bikini y el accesorio tendencia del verano

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más reconocidas de la Argentina. Triunfa arriba y abajo del escenario. Con su talento y carisma ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Le pone su impronta a cada proyecto nuevo que emprende.

Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Tiene una actitud única. A sus outfits siempre le pone el detalle especial de su impronta. Tiene millones de seguidores y los mensajes de halagos nunca se hacen esperar.

Combina diferentes colores, diseños y texturas a la perfección creando looks increíbles. Está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda y marca tendencia. Los must de la temporada son las estrellas en su guardarropa.

Marcela Kloosterboer disfrutó de una espectacular estadía en las Cataratas del Iguazú. Pasó un increíble día rodeada de naturaleza. Modeló con una bikini de alto impacto, una prenda que pisará fuerte este verano. Un traje de baño muy diminuto. La parte superior, un corpiño triangular escotado con tiras para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada. La estrella del look del verano fue el accesorio infaltable: unos anteojos de sol de marco grande. Super tendencia. La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

La actriz tiene un carisma único y enciende Instagram con cada publicación que comparte en Instagram. Sus fans alucinan y los likes invaden cada video e imagen. Sin lugar a dudas, marca tendencia y siempre va por más.

Marcela Kloosterboer posó con una bikini diminuta para disfrutar de su estadía en las Cataratas del Iguazú. Un traje de baño de dos piezas mega tendencia. Las imágenes causaron sensación y la actriz demostró ser una verdadera influencer fashionista.