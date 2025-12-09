Luciana Salazar se sumó a la tendencia del jean oxford y dio cátedra de estilo con un look clásico y cómodo

Luciana Salazar desafía todos los límites y no duda en arriesgar con las prendas más osadas. Tiene una actitud única y cosecha suspiros a toda hora. Siempre va por más. Es una de las figuras mediáticas más importantes de la escena argentina.

Sorprende con outfits fuera de serie. No conoce de límites a la hora de elegir las prendas más jugadas de la temporada. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda, no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. En su guardarropa nunca faltan las prendas ajustadas que resaltan su figura.

Top diminuto y jean ultra ajustado: Luciana Salazar marcó tendencia con un look urbano y recibió cientos de halagos

La piel es protagonista en cada una de sus elecciones y jamás pasa desapercibida. Los looks de alto impacto son sus preferidos. Mezcla diferentes texturas, colores y diseños para crear conjuntos únicos. Los likes no se hacen esperar. En esta oportunidad, sorprendió con un look urbano mega ajustado.

Luciana Salazar compartió una serie de fotografías en donde lució un outfit mega tendencia. Ideal para disfrutar de los días de sol de verano. La parte superior, un top en color blanco mega ajustado y diminuto. La parte inferior, un pantalón de jean en color azul claro super tendencia para esta temporada. La publicación causó sensación y la modelo dio cátedra de audacia con el look más arriesgado. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto con algunas ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rosado con mucho brillo.

Luciana Salazar enamoró corazones con un outfit urbano a puro estilo

La modelo tiene un estilo sin igual y siempre destaca por su personalidad osada. Las prendas de alto voltaje son sus preferidas. Los likes son su especialidad y pisa fuerte en el mundo de los looks más arriesgados.

Luciana Salazar compartió una serie de fotografías en donde eligió un look urbano de mucho estilo. Un top mega diminuto en color blanco y un jean extra ajustado al cuerpo. Sin lugar a dudas, sabe como captar los flashes de las cámaras.