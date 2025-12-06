Luciana Salazar posó frente a cámara con un look de encaje al límite y marcó tendencia con el accesorio del verano

Luciana Salazar es una de las figuras mediáticas más importantes de la escena argentina. Desafía todos los límites y no duda en arriesgar con las prendas más osadas. Tiene una actitud única y cosecha suspiros a toda hora. Siempre va por más.

Sorprende con outfits fuera de serie. No conoce de límites a la hora de elegir las prendas más jugadas de la temporada. La modelo mira a cámara y desata likes. Atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias.

Total black y botas de taco alto: Luciana Salazar desafió todos los límites con un look de noche de transparencias y escote muy pronunciado

Mezcla diferentes texturas, colores y diseños para crear conjuntos únicos. Los likes no se hacen esperar y la modelo demuestra ser una influencer de los outfits más arriesgados. La piel es protagonista en cada una de sus elecciones y jamás pasa desapercibida. Los looks de alto impacto son sus preferidos.

Luciana Salazar posó frente a cámara y sorprendió con un look ultra jugado. Mostró mucha piel y brilló con un minitop en color negro mega escotado con detalle de encaje. Sin lugar a dudas, sabe como captar la mirada de todos. Complementó el look llevando el cabello suelto. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación y la modelo dio cátedra de audacia con el look más arriesgado.

Luciana Salazar se llevó todos los likes con un minitop total black al límite de la censura

La modelo tiene un estilo sin igual y siempre destaca por su personalidad osada. Las prendas de alto voltaje son sus preferidas. Los likes son su especialidad y pisa fuerte en el mundo de los looks más arriesgados.

Luciana Salazar posó frente a cámara con un look al límite y marcó tendencia en Instagram

Luciana Salazar posó con un look que conquistó los halagos de todos sus seguidores. Lució un minitop en color negro muy audaz y con un escote pronunciado como protagonista. Le sumó el accesorio must de la temporada, unos anteojos de sol con mucho estilo. Los fans alucinaron y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.