Lali Espósito y La Joaqui sorprendieron a la escena musical con el lanzamiento de Para dos, su primera colaboración, que vio la luz ayer en todas las plataformas digitales. El sencillo, que fusiona lo mejor del pop y la música urbana con un tono romántico y nostálgico, llegó acompañado de un videoclip que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales. El motivo principal: un apasionado beso entre ambas artistas, que desató una ola de comentarios y reacciones entre fanáticos y colegas.

El tema se presentó por primera vez en Nadie dice nada (Luzu TV), donde La Joaqui mostró un adelanto desde su celular. En esa misma entrevista, la cantante marplatense confesó que Lali había sido su amor platónico durante la adolescencia: “Como toda adolescente lesbiana, mi crush era Lali”, aseguró, dejando en claro que la colaboración significaba mucho más que un simple trabajo artístico.

El adelanto de la nueva canción.

Cómo es el video de “Para dos”, la colaboración entre Lali y La Joaqui con un apasionado beso

El video oficial muestra a ambas en una casona de época, compartiendo escenas cargadas de complicidad y sensualidad. Entre tazas de té y recuerdos de un amor pasado, la historia desemboca en un beso que selló la narrativa y que, a pocas horas de estrenarse, se viralizó en todas las plataformas.

Lali y La Joaqui protagonizaron un apasionado beso que levantó la temperatura en redes

“Se le cumplió a La Joaqui”, “Chape histórico” y “Las amo reinas” fueron algunos de los mensajes más repetidos por los seguidores, que celebraron tanto la osadía como la naturalidad con la que las artistas abordaron la temática.

Pese a las especulaciones que surgieron a raíz del beso, La Joaqui mantiene una relación sólida con el cuartetero cordobés Luck Ra, con quien acaba de cumplir un año en pareja. En paralelo, Lali continúa con su relación con Pedro Rosemblat.