La China Suárez le hizo frente al frío y aprovechó la tarde de sol para posar en microbikini

La China Suárez es, sin dudas, una de las figuras más mediáticas y seguidas de la Argentina. Con millones de seguidores en Instagram, se convirtió en una referente del estilo y una generadora de conversación constante. En sus redes muestra un poco de todo: su día a día, sus proyectos, sus viajes y, sobre todo, sus looks, que suelen marcar tendencia.

La China Suárez enamora a todos con sus looks.

En esta oportunidad, la China conquistó con un look deportivo y monocromático con el que compartió una tarde en familia con sus hijos y también con Mauro Icardi. El conjunto, de color fucsia y compuesto por un jogger y una campera, se lo dejó abierto para mostrar que debajo llevaba una microbikini underboob en color blanco.

El look deportivo y monocromático de la China Suárez

La publicación, que fue compartida junto a Mauro Icardi, también los mostró abrazados y sonrientes disfrutando de una tarde junto a sus seres queridos junto al río.

El look deportivo y monocromático de la China Suárez

Se viralizó un tuit de 2017 que advertía a Wanda Nara: “Se come a Icardi”

El WandaGate no tiene fin y cada día se suman nuevos capítulos al escándalo que comenzó en 2021 cuando Wanda Nara dejó un mensaje para la China Suárez cuando descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la actriz en Paris, donde vivía la familia en ese entonces.

Icardi retomó su romance con la China Suárez y a comienzos de 2025, el futbolista y la actriz blanquearon su relación. En X se volvió viral un tuit de 2017, donde una mujer advierte a Wanda sobre la actriz.

El tuit que se volvió viral de la advertencia a Wanda Nara sobre la China Suárez

En el mensaje viral, la mediática que en ese entonces era amiga de la China Suárez insistía para que la invite a comer. Una mujer se metió en la conversación y le advirtió a Wanda sobre el peligro de tener una amistad con la ex Casi Ángeles.“Yo quiero sorrentinos. ¿A mí no me invitás?”, le reclamaba Wanda Nara a la China. Al leer el reclamo, la China Suárez las invita a las dos hermanas a comer: “Yo les cocino, pero (sorrentinos) vegetarianos”.

En el diálogo de X, una usuaria de nombre Romina intervino y le hizo una advertencia a Wanda: “¡Wanda, cuidado! La China se come a Icardi. Ni se te ocurra juntarte, quedate en Italia mejor. Vicuña es un mamerto".