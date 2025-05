La China Suárez reveló la delicada enfermedad que padece junto a Mauro Icardi y dejó a todos en shock: “Los dos tenemos...”

Pasó casi desapercibida, eclipsada por el revuelo que provocó el escándalo de Diego Brancatelli —conocido como el “Brancagate”—, un caso que acaparó la atención mediática por sus múltiples romances y conflictos sentimentales. Sin embargo, en medio de ese torbellino, Eugenia “la China” Suárez rompió el silencio y ofreció una entrevista, la primera en mucho tiempo. Y esa nota no pasó inadvertida: también estuvo envuelta en controversia y generó un fuerte debate en el mundo del espectáculo.

Incluso, circularon versiones que aseguraban que la actriz había cobrado una suma millonaria por conceder esa entrevista. Se habló de un supuesto “cachet” de entre 20 y 25 millones de pesos, una cifra que fue rápidamente desmentida por la Televisión Pública. Desde el canal oficial aseguraron que no hubo ningún pago y recordaron que la conversación se dio en el marco del lanzamiento de su nueva plataforma de streaming.

Mauro Icardi y la China Suárez se comprometieron en Miami: así anunciaron el nuevo paso en su relación

Pero la entrevista no solo generó ruido por las versiones de un supuesto pago millonario. También hubo declaraciones de la China que dejaron mucha tela para cortar. Una de las frases más comentadas fue cuando aseguró que lo que siente hoy por Mauro Icardi no lo experimentó jamás con ninguno de sus exnovios o parejas anteriores.

Esa confesión encendió las redes y disparó una pregunta inevitable: ¿Cómo habrán tomado esas palabras los padres de sus hijos, el chileno Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré?

China Suárez reveló si tendría más hijos con Mauro Icardi (Captura de pantalla)

Por otra parte, no faltaron las críticas del público. Muchos usuarios le reprocharon a la China Suárez una de las frases más románticas —y polémicas— de la entrevista: “Son tantas las condiciones con Mauro que me imagino y me deseo envejeciendo con él”.

La memoria de las redes no perdona, y rápidamente le sacaron en cara que no era la primera vez que hablaba de “envejecer con alguien”. De hecho, varios le recordaron que, no hace tanto, había dicho algo muy parecido cuando estaba en pareja con Rusherking.

“Che, pero hace un año y medio estabas llorando porque no podías envejecer con Rusher”, fue uno de los comentarios que más circuló y que resumió el sentir general de muchos usuarios que la acusaron de repetir un libreto romántico.

La enfermedad que comparten la China Suárez y Mauro Icardi

Pero quizás lo más insólito de toda la entrevista llegó unos segundos después, cuando la China intentó dar otra muestra de la conexión profunda —o casi mística— que dice tener con el delantero del Galatasaray. Para eso, contó que ambos comparten el mismo problema de salud. La revelación fue tan inesperada que hasta Yanina Latorre y Ángel de Brito, dos expertos en escándalos y declaraciones explosivas, se llevaron las manos a la cabeza. Y eso que no se impresionan con facilidad.

“Somos tan complementarios –arrancó la China– que hasta nos pasa lo mismo, tenemos el mismo problema. Todo es igual. ‘Yo tengo hipermetropía’... ‘¡¡¡No, yo también!!!’ Son muchas cosas que quizás nunca me habían pasado. Y sí, ahora re, re envejecería al lado de esta persona”, concluyó.