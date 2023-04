Idéntica a Juana Viale: Ámbar de Benedictis la rompió el algoritmo de Instagram con este look.

Ámbar de Benedictis es parte de una nueva generación que entiende y vive la moda de una forma totalmente diferente a las generaciones pasadas, quienes buscan deconstruir los cánones de belleza y reinterpretarlos bajo un nuevo formato. La tendencia “ugly” está de moda y la hija de Juana Viale es fiel adepta a ella.

LA TENDENCIA UGLY QUE ELIGE ÁMBAR, LA HIJA DE JUANA VIALE

Con la personalidad y la actitud para portar esta moda, que es furor entre las camadas jóvenes, Ámbar luce sus prendas más extravagantes con combinaciones jugadas y originales.

La hija de Juana Viale y nieta de Mirtha Legrand es una auténtica it-girl. Foto: Instagram

Hace poco, la nieta de Mirtha Legrand salió de paseo con un look que no pasó desapercibido: buzo verde oversize, ideal para estar cómoda todo el día, pero a este outfit le sumó la prenda estrella: medias con crocks de plataforma. Un look casual, pero no por eso menos canchero.

La nieta de Mirtha apuesta a un look muy relajado y con personalidad para vestir. Foto: Instagram

Esta no es la primera vez que la tendencia ugly asoma en el closet de la joven, que semanas atrás mostraba que la comodidad es su lema junto a una imagen de medias con sandalias abiertas de doble hebilla.

Medias con sandalias abiertas es un outfit clásico en los looks de Ámbar. Foto: Instagram

LA TENDENCIA UGLY ES FUROR EN LAS CAMADAS JÓVENES

Lo “feo” está de moda, pero la idea detrás del “feísmo” tiene un concepto que se afianzó en las pasadas colecciones estivales. La máxima es desafiar la demarcación estilística de la propia industria, a modo de que lo establecido se llene de extravagancia y personalidad propia.

Ámbar de Benedictis es adepta a los looks más casuales y se destaca. Foto: Instagram/ambardebenedictis

Y si alguien no le falta personalidad es a Ámbar, la hija mayor de Juana Viale, que aunque cosecha un perfil bajísimo desde siempre, se expresa con su manera de vestir y, definitivamente, no pasa desapercibida.