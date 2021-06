Cada semana, el horóscopo tiene nuevas predicciones para cada signo del zodiaco. Por eso, la astróloga Susy Forte, de Revista Rumbos, aclara qué podría pasarle a cada uno según su fecha de nacimiento.

//Mirá también: Los cinco signos del zodiaco más peleadores

De lo laboral, a las relaciones familiares y de pareja, las finanzas o los cambios de ánimo. Mirá qué le espera a cada signo en la semana del 7 al 13 de junio.

Aries

Una fuerte necesidad interna de renovación te llevará a explorar nuevas alternativas laborales. Algunas cuestiones burocráticas, trámites y todo lo concerniente a comunicación, puede sufrir demoras, altercados o malentendidos. Deberás prestar atención ya que un pequeño descuido o despiste podría complicar las cosas. Aunque los asuntos laborales te demandarán gran parte de tu tiempo y energía, podrás disponer de un espacio para el ocio. El contacto con la naturaleza y las salidas al aire libre traerán armonía y bienestar a tu vida. Habrá momentos en que necesitarás estar a solas y meditar sobre tu mundo afectivo. Es probable que descubras en tu interior, cuestiones que no están del todo resueltas. No permitas que viejas heridas, rencores y otros sucesos desafortunados del pasado te hagan retroceder ante el menor indicio de que te estás involucrando demasiado en una relación. Para poder seguir avanzando y consolidar un vínculo deberás dejar de mirar atrás y poner punto final a tu pasado amoroso.

Tauro

Estar abierto y diversificarte será indispensable para lograr elevarte y crecer. Tus talentos naturales te darán grandes posibilidades de encontrar nuevas fuentes de ingreso y trabajo. Se abren nuevos horizontes laborales y será propicio estar atento y disponible. Buena ocasión para encarar trabajos en equipo y fomentar las relaciones sociales que avalen tus proyectos. Sabrás potenciar tus recursos, administrar las finanzas como nadie y concretar algún viejo anhelo. La buena predisposición te permitirá llegar a los lugares donde están las oportunidades. El trabajo creativo extraerá lo mejor de tu personalidad, procura dedicar tiempo a una actividad fuera de lo común que siempre postergas por la rutina diaria. La buena influencia de Venus moviliza tu vida sentimental y marca una vuelta de página en algunos asuntos más íntimos y personales. Comenzarás una etapa de creatividad, inspiración y enamoramiento manteniendo una mirada optimista y confiando en el porvenir.

Géminis

En esta nueva etapa que comienza con el cumpleaños podrás mejorar tus condiciones de trabajo y tu vida personal. Te sentirás renovado y con entusiasmo para dar luz a tus ideas. Tu sello personal se destacará por el talento y gusto refinado que manifiestes. Aunque tu espíritu hecho para el cambio podría chocar con las ideas más conservadoras de otras personas, sabrás actuar con ingenio y diplomacia para convertir los obstáculos en oportunidad de crecimiento. El influjo planetario de esta semana favorece las finanzas. Posibilidad de recibir un dinero extra, acomodar tus cuentas y encontrar tranquilidad planificando los números. Si bien el movimiento de Mercurio retrogradando en tu signo, puede ocasionar algunas trabas o retrasos, también inclina a una especie de balance interno e introspección que traerán mayor claridad y comprensión. Un tiempo ideal para diagramar estrategias de trabajo, planificar y meditar sobre los pasos a seguir. Procura no desatender las relaciones con tus seres queridos.

Cáncer

Una nueva perspectiva te llevará a efectuar los cambios necesarios para desarrollarte y crecer. La mente clara fomenta el desarrollo de ideas y creaciones que producirán ganancias en el futuro. Estarás incansable y atento a cada detalle, podrás usar toda tu energía para conseguir lo que deseas, pero no deberás apresurarte ya que no todo saldrá como quieres. No te desalientes frente a las demoras, confía en que todo se dará en el momento oportuno. Venus y la luna creciendo en tu signo, auguran una excelente etapa en todo sentido. Habrá exigencias en el trabajo pero también satisfacciones económicas y profesionales. Si bien deberás trabajar duro, tendrás suerte en muchas ocasiones y contarás con protección en cada circunstancia. Venus en tu signo es sinónimo de belleza, equilibrio y autoestima. Señala un buen momento para todo tipo de asociaciones, como también para descubrir las verdaderas necesidades de una relación, sus falencias y cómo mejorar el bienestar de ambos.

Leo

Lograrás mayor independencia. El ingreso de Marte a Leo señala el comienzo de un período de gran vitalidad, entusiasmo y ánimo fundacional. Buen momento para tomar la iniciativa, poner en marcha proyectos y actuar con coraje y confianza. Si bien es cierto que la oposición de Saturno puede causar tensiones y desacuerdos; en su sentido positivo puede ser el motor que te anime a luchar por conseguir los objetivos que tanto anhelas. Propicia las actitudes reivindicativas, la defensa de tus intereses y la lucha por aquello que consideras justo. Ideal para iniciar rutinas de ejercicios y canalizar positivamente el excedente de energía. Se presentarán en tu ambiente inesperados cambios, se estimulan tus inquietudes intelectuales y podrás relacionarte con nuevas personas. Será el momento de saber cuáles son tus reales deseos y necesidades para comenzar a moverte hacia ellos, ya que ahí es donde está tu poder y tu suerte. En el amor, el momento es ideal para vivir fuertes atracciones.

Virgo

Hacia el fin de semana, la luna en cuarto creciente en Virgo, señala el momento ideal para poner en marcha proyectos o actividades que desees que crezcan con el tiempo. Estarás sensible e inspirado y podrás crear algo nuevo que te lleve a destacar tus cualidades y talentos. Un impulso atrevido y audaz te llevará a abrirte a nuevos contactos y vivir alguna aventura especial. Contarás con buenos aliados planetarios a la hora del romance y la intimidad. El amor, el placer y la diversión serán la tendencia. Invitación inesperada por parte de alguien del ámbito social.

Libra

Los astros seguirán inspirándote con ideas innovadoras que llevarás a la práctica junto a personas idóneas que apoyen tus proyectos. Hacia el fin de semana, la luna creciendo llegará a Libra con nuevas energías para ponerte en acción, aclarar hacia dónde deseas enfocarte y dar luz a ideas originales y creativas. Habrá mejoras en cuanto a tu situación laboral y será buen momento para consolidar alianzas a nivel comercial o desarrollar un proyecto en forma independiente. En el amor, no tengas miedo de tomar decisiones, confía en tu experiencia y en seguir aquello que dicte tu corazón.

//Mirá también: Estos son los tres signos más desobedientes del zodiaco

Escorpio

Será oportuno cuidarte y no excederte al asumir demasiadas responsabilidades, ya que la tensión podría ocasionarte agotamiento o estrés. Estar atento a la excesiva autoexigencia propia de tu naturaleza, para evitar futuros inconvenientes. Habrá mucha actividad en casa y en el trabajo, así que es esencial que gestiones las energías de manera sabia y equilibrada. Magnífico momento para dedicarte a algunos cambios necesarios dentro del hogar, ya sea en cuanto a la convivencia o asuntos burocráticos postergados. En cuanto al amor y las relaciones, deberás estar atento a lo que depositas en los demás, ya que la tendencia en esta etapa inclina a idealizar sin poder ver con claridad al otro.

Sagitario

Buenas novedades en el hogar y la familia. Acercamiento con parientes que no te conectabas desde hace tiempo. En el amor habrá matices. La influencia del Sol en el sector de la pareja, resalta la importancia de las mismas. Las relaciones toman protagonismo con la gran oportunidad de comprender en profundidad lo que verdaderamente necesitas afectivamente. Mercurio retrógrado, también en este sector, invita a estar atento y no querer controlar las situaciones ni extralimitarte en tus exigencias.

Capricornio

Tu buen olfato para los negocios estará potenciado y tendrás oportunidad de aplicar nuevas tecnologías y modernizar tu casa y lugar de trabajo. Pero deberás prestar atención ya que algún asunto puede demorarse, por lo que será indispensable tener paciencia y conservar la calma y, en algunos casos, esperar un momento más propicio para actuar o tomar importantes decisiones. En cuanto a salud, no habrá problemas si no le exiges demasiado al cuerpo. Venus desde el sector de la pareja y los socios, promete un tiempo de diálogo, acuerdos y entendimiento. El amor golpeará a la puerta de quienes no estén en pareja y es posible que llegue bajo la forma de una estimulante amistad.

Acuario

Buena intuición y mentalidad original que irán a favor de tus emprendimientos, los negocios que se encuentren encaminados tienden a resultar mejor de lo esperado. Con algo de esfuerzo lograrás concentrar tus energías sin dispersarte y controlarás la tendencia cíclica que puede preponderar en esta etapa. La oposición de Marte podrá manifestarse a través de competitividad y desacuerdos en la pareja o con socios, como también ser el motor que te impulse a avanzar. Algunos sobresaltos aumentarán la descarga de adrenalina, con lo cual será positivo compensar esto con actividades y ejercicio físico. Buen momento para iniciar tratamientos alternativos que ayuden a armonizarte.

Piscis

Marte en el sector del trabajo y la salud, augura un excelente momento para iniciar nuevas actividades, ser más productivo y eficaz en el trabajo y también dedicarte a la salud y el bienestar. Gran capacidad de trabajo que te permitirá cumplir con todas las obligaciones. Si te concentras adecuadamente podrás producir mucho en poco tiempo. Pero deberás organizarte ya que el riesgo está en hacer muchas cosas al mismo tiempo y disgregarte. Dedica tiempo a tu bienestar y a acomodar horarios y costumbres para lograr mayor equilibrio y vitalidad. Gracias a la buena influencia de Venus, desde otro signo de Agua, la intensidad amatoria despertará gran entusiasmo en las relaciones. Notable sensualidad, momentos de alto voltaje.