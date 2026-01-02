Guillermina Valdés dio cátedra de estilo con el corte de pelo en tendencia y un vestido con el estampado de la temporada

Guillermina Valdés no conoce de límites a la hora de crear sus propios looks. Tiene millones de seguidores en Instagram y allí enamora con cada conjunto de prendas elegidas. Pasar desapercibida no es una opción para ella.
Guillermina Valdés compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar posando con un espectacular look. Elegante, sensual y muy sofisticado. Un vestido largo, fresco y floral. De color base el blanco con figuras de diferentes flores en colores variados.
La falda amplia con mucho vuelo y el detalle final se lo dio el escote rectangular dándole un toque de elegancia único. Complementó el look llevando el cabello con el corte de pelo en tendencia: corto, suelto y bien lacio. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación cautivó los halagos de todo el público.
