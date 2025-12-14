La inesperada confesión de Guillermina Valdés sobre su relación con Pampita: “Ella no me quiere...”

Guillermina Valdés es una modelo, actriz y empresaria argentina que fue por casi una década la pareja de Marcelo Tinelli con quien tiene a su hijo menor, Lolo. En medio de la interna que vive el conductor con su familia, la famosa estuvo en varios medios. En ese contexto, salió a la luz el problema con Pampita.

No hay dudas, de que Carolina Ardohain es una de las figuras más importantes del país y todo lo que pasa con su vida genera noticia. En medio de su visita a Ángel Responde, Guillermina Valdés fue consultada por la relación con la top model y los rumores.

Guillermina Valdes

El famoso conductor recordó el ida y vuelta entre las modelos cuando estaban de jurado en el Bailando en 2021, en ese entonces Guillermina estaba en pareja con Marcelo. Fiel a su estilo, Ángel le preguntó sin filtros: “¿Por qué no se bancaban con Pampita?”.

Pampita, conductora y modelo argentina.

Guillermina Valdés habló de su relación con Pampita y fue tajante

La expareja de Marcelo Tinelli respondió con sinceridad: “Yo a Pampa la requiero, ella no me quiere a mí”. Ante esto, el conductor de LAM, agregó: “Ella no te quería al principio”.

“¿No me quería?”, quiso saber Guillermina confirmando sus sospechas de la actitud de Pampita. “Me parece, no sé. Porque chocaban cuando te sentaste en el jurado…”, aclaró Ángel de Brito sobre el tema.

En la misma línea, el conductor de LAM señaló que tal vez el conflicto era por la clásica guerra de “modelos”. A lo que Guillermina Valdés respondió: “Vos sabés más que yo, te hacías el amigo y te andabas ahí codeando con ella y me miraban muy mal los dos. No me vengas a pinchar”.

“Siempre me tira la pelota a mí porque es más fácil que tirársela a Pampita”, respondió Ángel. No obstante, Guillermina aclaró que no le gusta ese tipo de peleas: “Yo no soy tan minita, yo soy más chongo“.