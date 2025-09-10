Gimena Accardi se adelantó al verano, mostró su colección de bikinis y dejó ver su tatuaje más íntimo

Gimena Accardi es una de las personalidades más mediáticas del momento. Luego de su separación de Nicolás Vázquez estuvo en el ojo de la tormenta y los flashes de la cámara la siguieron a cada paso.
La actriz se refugió en su círculo más cercano y poco a poco retomó sus rutinas habituales. En Instagram sorprende con sus looks cargados de sensualidad. Se inspira en las últimas tendencias y apuesta por vanguardias del mundo de la moda.
La combinación de estilos es su especialidad. No duda en arriesgar con outfits mega osados y ponerle su impronta a cada prenda que elige. En esta ocasión, la actriz se adelantó al verano y compartió con sus fans dos opciones de microbikinis.
Gime Accardi lució su espectacular figura. Modeló con un traje de baño no apto para cardíacos. Lo mostró en dos opciones: color negro y color azul. Dos tonos que serán tendencia en la temporada 2026.
La actriz mostró mucha piel y desató pasiones con un corpiño mega escotado. Con detalles en color dorado. Sin lugar a dudas, las tendencias son su especialidad y combinarlas a la perfección su pasión.
La publicación cosechó miles de likes y sus fans le dejaron cientos de mensajes. Muchos optaron por el color azul de microbikini y otros eligieron el color negro. La actriz agradeció las opiniones de sus seguidores y desplegó toda su sensualidad.
Gime Accardi revolucionó Instagram con la microbikini tendencia del momento
La actriz no conoce de límites y posa sin tapujos con prendas muy jugadas. Despliega todo su carisma y enciende miradas con outfits en donde la piel es protagonista. Brilla en cada ocasión.
Gime Accardi alucinó a sus fans con una microbikini mega hot. Con un corpiño diminuto y con mucho escote. La actriz desató pasiones y dejó en claro ser una verdadera reina fashionista que marca tendencia.