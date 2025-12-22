Gimena Accardi dio cátedra de estilo y arrasó con el vestido en tendencia de esta temporada

Gimena Accardi es una de las actrices más populares del ambiente artístico argentino. De una trayectoria muy exitosa en cine, teatro y TV. Su carisma traspasa la pantalla. Ha logrado cautivar al público con cada una de sus interpretaciones.

Combina las últimas vanguardias del mundo de la moda y siempre está atenta a las novedades fashionistas. Tiene un estilo sin igual que la hace brillar en toda oportunidad. Da cátedra de estilo y enamora corazones con prendas que son tendencia.

Gime Accardi modeló con un vestido viral y marcó tendencia en la alfombra roja

Revoluciona a todos con cada uno de sus looks. La actriz marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades de la industria de la moda. Combina a la perfección diferentes estilos para crear sus propios outfits. Los must de la temporada son su especialidad.

Gime Accardi brilló con la prenda viral del momento. Participó de un importante evento y eligió el vestido estrella del momento. Una prenda ajustada al cuerpo y con un escote mega pronunciado en forma de herradura. Los likes no se hicieron esperar y la artista dio cátedra de estilo. Complementó el look llevando el cabello atado y lució flequillo. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y sombras en color nude. Para los labios eligió un tono rosado y mucho brillo. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar y los likes invadieron las imágenes.

Gimena Accardi apostó por la prenda de la temporada y marcó tendencia

La actriz marca tendencia y es una referente del mundo de la moda. Su estilo despreocupado y audaz cautiva a sus fans y la siguen en cada paso que da en su carrera. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Gimena Accardi lució un vestido en color camel con un detalle que no pasó desapercibido. Un escote mega pronunciado en forma de herradura. Los likes no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas es una verdadera referente fashionista. Siempre atenta a los últimos gritos del mundo de la moda.