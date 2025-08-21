Desde su camarín, Gimena Accardi se mostró en hilo dental y dejó a todos boquiabiertos

Esta semana, Gimena Accardi ha estado en el foco mediático luego de que ella misma confirmara su infidelidad hacia Nicolás Vázquez, el actor quien estuvo en pareja durante 18 años. En medio del escándalo, la actriz fue vinculada con otro reconocido actor: Andrés Gil, con quien trabaja en una obra de teatro y acaba de convertirse en padre con Cande Vetrano, una amiga muy cercana de la expareja.

El total look de Gime Accardi.

Pero esta no fue ni la primera ni la única vez que Gime Accardi fue tendencia. Durante su pasó por el programa de Fer Dente, en lo que se vivió una entrevista con las emociones a flor de piel, la actriz revolucionó las redes por su impactante destape en el backstage.

En aquel entonces, además de probar su talento para el canto, su visita al ciclo dejó momentos icónicos como su fotografía en ropa interior en el camarín antes de salir en pantalla.

Luego de la entrevista, la artista compartió en sus redes sociales algunas imágenes del backstage en las que se vio en plena producción de maquillaje y peinado, pero también cuando se probaba la ropa. Ese momento fue capturado y el ex “Casi Ángeles” se animó a mostrarlo en su perfil de Instagram.

Gimena Accardi se mostró en hilo dental

A través de su cuenta, la actriz de 38 años no temió al qué dirán y subió una foto casual en la que se la vio con hilo dental negro, y un top estilo corset junto a una botas stiletto negras de caña alta acharoladas.

“¡Feliz eclipse con luna llena en escorpio para todos!”, expresó en la descripción de su reciente carrete de fotos que recibió miles de “me gusta” y comentarios como: “Un fuego todo”, “Siempre tan linda”, “Diosa total, con un carisma único” y “Sos tan hermosa Gime, un ser tan bello”.

El blooper de Gimena Accardi: pasó el trapo en vivo

En pleno programa, Gime tiró sin querer una copa de agua y mojó el piso del estudio de América. Pero para remediar su error pasó el trapo al aire. Lo más insólito fue que se entregó a la tarea de limpieza pese a su look de noche de vestido negro con transparencias y zapatos de taco.

Gimena Accardi pasó el trapo al aire

El episodio quedó registrado por las cámaras del programa y los celulares de la producción y pronto circularon los video a través de las redes “En cul... y tacos, pero se trape igual”, bromeó.