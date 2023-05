Georgina Rodríguez deslumbró con un vestido dorado y gran escote en el Festival de Cannes

Georgina Rodríguez asistió una vez más al Festival de Cannes, un evento que le gusta muchísimo y en el que pone todo su glamour en el outfit elegido. Esta vez brilló con un vestido dorado que sin duda dio que hablar y dejó a todos en shock.

Georgina Rodríguez sabe cómo causar impacto en la alfombra roja. Su impactante silueta resalta con cualquier vestido, pero esta vez usó un look de alto voltaje que llamó la atención de todos los presentes y, sin duda, fue de las mejores vestidas.

Georgina Rodríguez posó cerca de la cámara y dejo ver su delantera.

La empresaria usó un vestido dorado largo con forma de sirena, el cual resalta sus curvas de una manera muy acertada. El mismo tiene una pequeña cola que hace la diferencia y detalles en la misma tela que acentúan todavía más la silueta de Georgina.

Georgina Rodríguez lució un impactante vestido Foto: Istagram

El escote del vestido es cuadrado con tiras no tan finas que sujetan muy bien la parte de arriba. Un look con el que se sintió una verdadera diva y fue por todo en esta alfombra roja tan importante para todos. No es la primera vez que asiste y en cada año redobla la apuesta y va por más para seguir deslumbrando a todos los presentes.

Georgina Rodríguez lució un impactante vestido Foto: Instagram

Georgina Rodríguez combinó este vestido con unos zapatos en el mismo tono. El diseño es de Ali Karoui. La famosa completó el look con un maquillaje muy sencillo con unos ojos en tonos marrones y dorados muy sutil, labios nude y mejillas durazno.

Georgina Rodríguez y su equipo

La famosa tiene a sus amigos trabajando con ella y a estilistas en los cuales confía. Sin duda que con ellos le resulta todo mucho más fácil y logran looks de alto impacto en un clima de lo más divertido. No haría nada sin ellos y ya son parte de su familia y de su día a día.