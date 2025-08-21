Flor Peña mostró su nuevo look recién salida de la peluquería y se llevó todos los piropos

Florencia Peña viene conquistando escenarios desde hace años: tele, teatro, cine… y siempre va por más. En redes encontró el lugar ideal para mostrar su día a día, contar en qué proyectos anda y abrir la puerta a su detrás de escena. Entre rodajes, looks y posteos cargados de humor, mantiene una conexión auténtica y cercana con su comunidad.

Flor Peña enamora a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, Flor compartió con sus seguidores en Instagram algunas fotos tras su paso por la peluquería. En las imágenes se la puede ver con el pelo suelto con ligeras ondas y con un color caoba, con una polera blanca y un pantalón tiro alto, todo en color off white.

Flor Peña mostró su nuevo look recién salida de la peluquería con un look total white

“A mí me gusta andar de pelo suelto“, escribió la actriz en el epígrafe de la publicación, que no tardó en llenarse de likes y comentarios de sus seguidores.

Florencia Peña defendió a Guillermo Francella en medio de la polémica por Homo Argentum

En plena controversia por los dichos de Guillermo Francella sobre el cine de autor y su papel en Homo Argentum, Florencia Peña sorprendió al salir en su defensa. A pesar de las diferencias políticas que en el pasado marcaron distancia entre ambos, la actriz dejó en claro el cariño y respeto que le tiene a su colega, a quien definió como un “gran maestro” dentro de la comedia.

Peña fue tajante: aunque no comparte la mirada de Francella sobre el rol del Estado en la cultura, jamás lo pondría “en un paredón de fusilamiento” por pensar distinto. Para ella, el arte es subjetivo y lo importante es que las obras lleguen al público, sin que eso se convierta en un campo de batalla político.

Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella

Con esta postura, la actriz remarcó que la amistad y la trayectoria compartida pesan más que las diferencias ideológicas. Su intervención no solo descomprimió la polémica, sino que también mostró un costado de unidad en medio de un clima cargado de tensiones.