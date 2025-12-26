Eugenia Tobal es una de las actrices más reconocidas de la Argentina. En Instagram tiene cientos de miles de seguidores que día a día la siguen. Allí suma likes con los looks más trendys de la temporada. No duda en combinar las prendas tendencias de la temporada.

Tiene una impronta sin igual. Las vanguardias del mundo de la moda brillan en su guardarropa. Fanática de los vestidos. Tiene una colección espectacular y muchas veces la comparte con sus seguidores. Tiene un estilo único y su carisma traspasa la pantalla. Su carisma traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Combina diferentes texturas, colores y estilos a la perfección. Tiene brillo propio. Siempre va por más y apuesta a los looks tendencia de una forma única. Conoce cada uno de los trucos para lucir las prendas de una forma única y adaptarlas a los must de la temporada.

Eugenia Tobal compartió un video en donde reveló el truco ideal para lucir las camisas oversize de la forma más canchera este verano. La actriz compartió el paso a paso para realizar en nudo perfecto a la camisa y lucirla de una manera trendy.

Sin lugar a dudas, la actriz es una verdadera influencer fashionista. En el video compartido la podemos observar luciendo una camisa rayada en tonos celeste y blanca. La combinó con un pantalón blanco. Un look total verano. La publicación causó sensación y su truco para anudar camisas fue todo un éxito.

La actriz tiene una impronta única. No duda en arriesgar con las prendas más audaces de la temporada. Los must de la temporada siempre están en su radar.

Eugenia Tobal compartió su look de verano y reveló un detalle que convierte los outfits en tendencia a la hora de lucir camisas. Mostró el paso a paso para realizar el nudo perfecto a las camisas oversize y convertirlas en el must de este verano.