Eugenia Tobal habló sobre los rumores de conflicto con Germán Martitegui: “No fueron días agradables para mí”

MasterChef Celebrity parece haber logrado cierta estabilidad luego de un comienzo raro, con algunas bajas inesperadas como lo fue el caso de Pablo Lescano y Valu Cervantes. En ese tren de renuncias, semanas atrás comenzó a sonar la posibilidad de que Eugenia Tobal sea de la partida tras un “tenso cruce” con Germán Martitegui.

Eugenia Tobal, la reciente eliminada de MasterChef Celebrity. (Foto: captura de pantalla)

La renuncia formal nunca llegó. Las semanas pasaban, no había anuncios y Tobal seguía en competencia. No obstante, hubo algunos capítulos en los que se percibía un aire denso cuando la actriz y el chef se enfrentaban en las devoluciones.

Finalmente, este miércoles llegó el final del camino para Eugenia Tobal quien, por mostrarse obstinada y hasta obsesiva con sus preparaciones, se perfilaba como una de las posibles ganadores. Tras su salida, se sentó en el diván de Vero Lozano y contó la verdad sobre aquel rumor de conflicto.

“No fueron días agradables para mí”

“No pasó nada con Germán”, arrancó diciendo Tobal, quien prometió a Lozano contar “toda la verdad”. “Yo creo que todos juegan un rol, cada uno tiene un personaje, tanto el Tano, como Betu y él (Martitegui). Pero su personalidad (fría) también es así”, dijo la actriz.

Respecto de cuál fue el conflicto que se filtró y que disparó los rumores de renuncia, señaló: “Hubo una vez algo que me molestó. Pero yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí durante dos semanas, casi diez días, fueron bastante tensos en mi vida personal. Entonces también hago un mea culpa: en esas condiciones, muchas de las cosas también te afectan más, estás más susceptible“.

Acerca de qué fue lo que puntualmente le molestó, la actriz respondió: “La manera. Tal vez las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas, me parece, siempre en la vida. En este caso no fue una crítica destructiva, ni mucho menos. Tal vez la forma“.

En tanto dejó en claro que lo pudieron hablar y resolver: “Hablamos con la mejor, nos hemos abrazado siempre. Después de la molestia lo charlamos, le dije ‘me molestó esto’. Y listo, ya está, se termina ahí“. Por otro lado, dejó abierta la posibilidad de volver a intentarlo en un repechaje: ”No lo sé, ¿por qué no?“, se preguntó.