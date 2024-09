Estelle Ogilvy, la ex novia de Franco Colapinto e influencer que deslumbra en Instagram con sus looks

Todo lo que gira en torno a Franco Colapinto cada vez es de mayor relevancia en el mundo deportivo y del espectáculo argentino. Y es que el piloto debutó en Fórmula 1 y sorprende a todos con su performance. Una de las cosas que salió a la luz es que estuvo de novio con Estelle Ogilvy, una joven modelo y estudiante de Derecho en Inglaterra.

En su cuenta personal de Instagram, Estelle acumula más de 131 mil seguidores que quedan impresionados con cada uno de sus looks. Con un estilo bien definido que combina lo girly con lo clásico y un toque sensual, la joven sorprende a todos con su belleza y porte.

La modelo tiene miles de seguidores en las redes.

Los mejores looks de Estelle Ogilvy

Uno de los outfits más likeados de Estelle Ogilvy en Instagram es un total black compuesto por una minifalda de volados y un crop top strapless. La joven posó desde una de la calles de Croacia con este look veraniego que se robó la atención de todos. Además, decidió combinarlo con unos accesorios en color dorado y su cabello suelto.

La joven lleva con estilo las prendas más clásicas de la moda.

Estelle también se caracteriza por ser una novia que apoya a sus parejas. Por eso, muchas de sus fotos son desde el palco de algún circuito de Fórmula 1. Semana atrás, la joven se destacó por utilizar un vestido corto, al estilo princesa, que combinaba el color blanco con detalles en un color coral. Por su parte, decidió combinarlo con un blazer en color nude y unas sandalias blancas. Sin dudas, sabe lucir con estilo las prendas clásicas.

Estelle se declaró fan de los vestidos.

Según se puede deducir de sus looks, Ogilvy es una joven que le gusta el estilo femenino y por eso elige prendas clásicas como las faldas o los vestidos. Eso no significa que deje de lado a los jeans. Con un corte recto y estilo clásico, la modelo sorprendió con un jean azul que combinó con un sweater blanco y se la jugó con una bufanda roja a juego con las medias. Los accesorios no pueden faltar, y esta vez optó por una gorra y unas gafas de sol.

La modelo sabe cómo lucir con estilo un jean clásico.

En uno de sus últimos posteos, Estelle mostró cómo caminar con elegancia en las calles parisinas y lució un look muy a la moda. La joven optó por una minifalda gris, camisa blanca, chaleco gris ocuro y un blazer negro. Pero eso no fue todo, porque decidió combinarlo con medias y bucaneras negras, y una minibag en color blanco para darle más contraste al look.