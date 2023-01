Entredichos en redes sociales y “traiciones”: las polémicas de María Becerra

María Becerra es una de las artistas de la música urbana más exitosa del país, así como en muchas partes del mundo. Los casi 11 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram son una muestra de ello.

La cantante también pasa un buen momento en lo que tiene que ver con su vida amorosa, por su noviazgo con el cantante J Rei. Pero para llegar a todo este presente de felicidad también tuvo que atravesar momentos de conflicto que serán siempre recordados.

María Becerra en los Premios Grammy 2022. Foto: Twitter

Las polémicas de María Becerra

Uno de los conflictos de la cantante sucedió cuando fue duramente criticada en las redes porque se decía que había traicionado a Paulo Londra. María Becerra se mostró grabando una canción con “Ovy on the drums” uno de los productores de “Big Ligas”, con quienes el cordobés mantenía un conflicto legal ya que le impedían sacar su propia música.

María Becerra Foto: Gentileza/Vogue

“Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música. Es lo que todos queremos y estamos esperando hace 2 años, eso es obvio y siento que no es necesario salir a aclararlo. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama”, dijo en aquel momento.

El descargo de María Becerra.

Por otro lado, a fines de 2021 María Becerra sorprendió a sus seguidores de Twitter con sus mensajes: “Hijo de re mil p… me acabas de cagar la autoestima”, “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho”, “Gil de m… pedazo de garca”. Luego, la cantante los borró, pero todos sabían que estaban dirigidos a quien hasta ese momento era su novio: Rusherking.

María Becerra y Rusherking en "Antes De Ti" Foto: Prensa

Después, ambos artistas dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales. Pero en Instagram, María Becerra además eliminó todas las fotos que tenía publicadas junto a Rusherking.

María Becerra y Rusherking comparten tatuaje Foto: web

Luego de su relación con el artista santiagueño, que ahora está de novio con la China Suárez, María Becerra comenzó a salir con J Rei. Acá el conflicto surgió porque se tomó como una traición que la cantante comience una relación con quien hasta hace muy poco había salido con Cazzu.

María Becerra y Cazzu Foto: María Becerra y Cazzu

Por su parte, Cazzu, que siempre da muestras de saber aportar respuestas contundentes y acertadas, solo optó por dejar un comentario en sus redes sociales sin decir mucho, pero a la vez diciendo todo.

El tuit de Cazzu ante la confirmación de romance entre Becerra y Rei

Poro otro lado, hace muy poco, María Becerra se cruzó con la influencer conocida como Jazpincita, quien, de acuerdo a lo que explicaron, le estaba mandando mensajes subidos de tono a j Rei.

María Becerra, J Rei, Jazpincita.

Entonces, la cantante decidió escribirle por privado explicándole que estaba a punto de dar el show de su vida en Río de Janeiro, y que por su experiencia por sus anteriores parejas, le causaba mucha inseguridad que ella le estuviera enviado ese tipo de mensajes a su novio. En el audio se escucha como la cantante le dice: “Sí, igual te parezco una capa, pero te querés culear a mi novio”.

María Becerra y J. Rei disfrutaron de sus vacaciones juntos. Foto: instagram

Aunque, luego de este mensaje y ante los rumores de infidelidad de él, María Becerra tuvo que salir a aclarar: “Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca. Él es la persona más buena del mundo y me cuida como nadie. No existe tal cosa de la que se habla. Él no me lastimó, ni me hizo nada malo. Lamentablemente, al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio, ya sean 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea”.

J Rei y María Becerra Foto: Instagram

Por otro lado, la cantante fue acusada por Male Tamborini, otra influencer: “María Becerra enojándose porque se chamuyan al novio y yo que por ella corté con mi ex”. Nada se dijo luego sobre el tema.

María Becerra en Monterrey Foto: hello_karime

Un conflicto que no vio venir María Becerra fue cuando cuando el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, la criticó públicamente porque según él, “Automático”, por la letra y el video, incentiva a los jóvenes a infringir las leyes de tránsito.

María Becerra mostró el detrás de escena del videoclip de “Automático” con la participación de sus hermanas Foto: twitter

Por último, se conoció que Natalia Oreiro, luego de que se armó un conflicto en los medios al ver a María Becerra por un corte de flequillo similar al que la actriz lució en Tu Veneno, le escribió a la cantante: “Nos mandamos unos mensajes porque yo le tiré buena onda. Yo la sigo y me encanta su música y su estilo. María no sabía lo del corte de cabello hasta que las redes se lo reprocharon”.

María Becerra es conocida como “La nena de Argentina” Foto: Instagram

¿Cómo se hizo tan famosa María Becerra?

La cantante se consolidó en 2019 tras el lanzamiento de su EP debut, 222, que incluye las canciones “Tu Lady”, “Nada de amor” y “Dime cómo hago”. Con esta última, debutó en el listado Argentina Hot 100 de Billboard.