En microbikini naranja y bata, Julieta Nair Calvo subió la temperatura en Instagram

Julieta Nair Calvo suele compartir contenido con frecuencia en la cuenta de Instagram que junta casi 3 millones de seguidores, ya sea en su perfil o a través de las historias, y es por ese último medio que presentó a los usuarios el look que eligió para ir a nadar.

Se trató de una microbikini de dos piezas color naranja con rayas fucsias verticales conformada por un corpiño triangular y una bombacha cavada con tiras blancas, ambas pertenecientes a la marca Sweet Victorian; y lo acompañó con una bata blanca y sandalias estilo zuecos.

Al mismo tiempo, optó por peinar su cabello con un recogido alto y lucir su rostro ‘a cara lavada’, lista para disfrutar del agua con tranquilidad.

Qué le pasó a Julieta Nair Calvo luego del parto

La actriz suele usar las historias de Instagram para tomar contacto con sus seguidores y establecer una interacción, sea sobre cosas triviales o sobre asuntos serios, como ocurrió en esta ocasión en la que dos seguidoras abordaron el tema de la caída del pelo luego de haber dado a luz para consultar si a ella también le sucedió.

“Se me cayó mucho el pelo, angustia y llanto. Entiendo que no a todas nos pasa lo mismo, pero a mí me pasó que me sacaba los mechones de pelo en la ducha. Lloré muchísimos días por eso, me quedó hasta un hueco, tengo que hacer algo, ponerme pelo o una peluca. Supuestamente, después vuelve a crecer. Te vuelve a nacer... Me sirvió tomar colágeno, pero pueden hacer mesoterapia”, respondió con sinceridad.