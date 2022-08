Julieta Nair Calvo es una de las actrices argentinas más activas en las redes sociales. Con muchísimos admiradores producto de su personaje en el programa de televisión “Las estrellas”, la misma encuentra en el mundo virtual el escenario ideal para mantener una relación con todos ellos.

Es en este sentido que, Julieta posee una cuenta de Instagram con casi 3 millones de seguidores, con quienes lleva compartidas la impresionante cifra de más de 4 K de publicaciones llevándose cada una de ella miles de likes.

Julieta Nair Calvo se sumó a la tendencia del corset y conquistó corazones con un look “total pink”. Foto: Julieta Nair Calvo

Allí se destacan las fotografías en familia de la actriz, habiendo sido mamá en el mes de marzo de un niño de nombre Valentino, producto de su amor con su pareja Andrés Rolando, con quien comenzó a formar una relación en el 2018.

Cómo fueron las fotos de Julieta Nair Calvo que conquistaron a sus fans

En esta oportunidad, Julieta Nair Calvo compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías que dejaron a sus muchísimos admiradores completamente enamorados.

Allí se puede ver a la actriz desde el hotel Palacio Paz, ubicado sobre Av. Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires.

En bucaneras, camisa y sin pantalón, Julieta Nair Calvo miró desafiante a cámara y conquistó a sus fans. Foto: Julieta Nair Calvo

En bucaneras, camisa y sin pantalón, Julieta Nair Calvo lució un IM-PRE-SIO-NAN-TE look que se robó todas las miradas. Además, la actriz luce un corset de color verde terminando por crear un outfit de un alto nivel fashionista, siendo esta prenda furor.

En bucaneras, camisa y sin pantalón, Julieta Nair Calvo miró desafiante a cámara y conquistó a sus fans. Foto: Julieta Nair Calvo

Con su look la actriz logró conquistar más de 14 K de corazones rojos además de cientos de comentarios de sus fans, quienes quedaron completamente enamorados no solo de ella sino de su look súper fashionista.

En bucaneras, camisa y sin pantalón, Julieta Nair Calvo miró desafiante a cámara y conquistó a sus fans. Foto: Julieta Nair Calvo

Entre los comentarios de la publicación se destacó el de Violeta Urtizberea, quien exclamaba “Keee”. Recordemos que ambas compartieron una de las historias de amor de ficción más famosas de los últimos tiempos en la pantalla chica argentina.