Emilia Attias dio cátedra de estilo y conquistó a sus seguidores con el jean trendy de la primavera

Emilia Attias es una de las actrices más reconocidas de Argentina. En Instagram tiene millones de seguidores. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y no pasa desapercibida. La combinación de prendas es su especialidad.

Emilia Attias apostó a una producción de fotos al borde de la censura

Logró ganar un lugar en el corazón del público. Combina a la perfección diferentes prendas para crear sus propios outfits. Es una verdadera it girl. Las imágenes en donde muestra mucha piel son las preferidas por sus fans. Las marcas más importantes de la industria de la moda la buscan para que sea la cara visible de sus campañas.

Emilia Attias protagonizó una producción en ropa interior

Su estilo no conoce de límites. Arriesga con prendas mega osadas y le pone su impronta a cada look que crea. La actriz despliega todos sus conocimientos en el mundo de la moda a cada paso que da. No conoce de límites a la hora de mostrar outfits osados. En esta oportunidad se adelantó a la primavera y cosechó aplausos con las prendas tendencias del momento.

Emilia Attias posó con un look urbano super trendy. La parte superior, una camisa negra de calce ajustado. La parte inferior, un jean en color azul oscuro con detalles de rotura en las rodillas y la terminación de estilo ancho. El detalle sensual al look se lo dieron unas espectaculares botas con taco en color negro. Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas y un maquillaje profundo para resaltar su mirada.

Jean, camisa negra y botas: Emilia Attias se adelantó a la primavera y lució el look trendy de la temporada

La actriz tiene un estilo único. Su impronta causa sensación y jamás pasa desapercibida. Sus fans alucinan con cada imagen que comparte. Los looks en donde las prendas trendy son protagonistas causan revolución en Instagram.

Emilia Attias modeló con un increíble look primaveral de estilo urbano. Dio cátedra de estilo y demostró ser la reina de las tendencias. Combinó jean, camisa negra y botas con taco. Un outfit imbatible para esta temporada primaveral.