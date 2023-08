El simple y fino look de Georgina Rodríguez para celebrar la consagración de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez esposa de la leyenda del fútbol Cristiano Ronaldo, siempre acompaña al crack luso en cada uno de sus pasos de su carrera, dejando en claro su rol imprescindible dentro de la vida del futbolista.

Pese a un tenso momento que hizo asustar a todos cuando CR7 se retiró del partido por una lesión, Georgina y su familia pudieron celebrar el primer trofeo del astro portugués con la camiseta de Al Nassr. Pero los focos se posaron ante la “influencer” por su llamativo look.

Georgina Rodríguez celebró el cumpleaños de los mellizos y deslumbró con sus costosas botas tornasoladas Foto: Georgina Rodríguez

El look “todo rojo” de Georgina

Georgina Rodríguez revolucionó las redes con las fotos de la celebración junto a su esposo, Cristiano Ronaldo, el campeonato obtenido por Al Nassr. Como de costumbre, la argentina criada en España enloqueció a sus seguidores con el look que decidió llevar.

Georgina Rodríguez y su look "todo rojo" Foto: @georginarodriguez

Georgina llevaba un vestido al cuerpo color rojo y de corte midi con fruncidos junto con una flor en el lateral que lo hace más especial. En cuanto a complementos, le ha dado un toque con un pañuelo rojo, en el mismo tono que el vestido, zapatos con tacos altos de aguja negros y bolso del mismo color.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo junto a su familia Foto: Instagram: @geroginarodriguz

Asimismo, llevó el pelo suelto y liso con un maquillaje de tonos suaves. Como no podían faltar, se puso unas joyas especiales con las que siempre combina sus looks, en este caso, eligió el reloj rojo, un anillo con diamantes y zafiro y unos aros con el mismo brillo.

Georgina Rodriguez luce su gran vestido rojo Foto: Instagram: @georginarodr

GEORGINA RODRÍGUEZ Y SU ESTILO MUY MARCADO

La pareja de Cristiano Ronaldo siempre está sexy y se arriesga a combinar diferentes texturas y colores. Sus looks no son aburridos ni monótonos, sino que se anima constantemente un poco más. Eso se pudo ver en uno de sus últimos looks, completamente total pink. Las prendas de lujo son sus favoritas, usa muchos vestidos y polleras porque la hacen ver mucho más sensual y estilizada.

En el furor por lo rosa, Georgina no podía quedarse afuera y eligió muy bien sus complementos para que no sea todo de la misma gama. Está en todos los detalles y adora pensar bien sus looks para el día a día. Con zapatos, joyas y bolso incluido. Son cosas que no le pueden faltar jamás.