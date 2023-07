¿La hackearon? Los insólitos requisitos de un sorteo de Georgina Rodríguez en Instagram

Los sorteos son moneda corriente en las redes sociales y son muchos los famosos y famosas que se unen a una marca para promocionar su contenido y a la vez rifar algo entre sus fanáticos. Ese fue el caso de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, que publicó en su cuenta de Instagram un sorteo muy peculiar.

Sin embargo, lo que llamó la atención del posteo, más allá del impactante look de la modelo e influencer, fueron las insólitas condiciones que establecía para participar.

El premio en cuestión es un bolso Birkin firmado, un artículo de lujo proveniente de unas de las marcas más exclusivas del planeta. En la foto promocional, Georgina posa con el bolso en mano mientras que de fondo se puede ver una colección de carteras de distintas marcas.

Lo insólito del posteo llega a la hora de leer los requisitos, en los que además de seguir a la marca, pide que se sigan a todos los seguidores de esa cuenta, es decir, a exactamente ¡111 personas!

El insólito sorteo en el Instagram de Georgina Rodríguez Foto: Instagram

Las condiciones no terminan ahí, sino que después hay que volver a la cuenta de Georgina y etiquetar en comentarios a dos personas más. Los seguidores se mostraron sorprendidos con los exagerados requisitos del sorteo y muchos se preguntaron si efectivamente fue la modelo o su cuenta fue hackeada.

GEORGINA RODRÍGUEZ Y SU ESTILO MUY MARCADO

La pareja de Cristiano Ronaldo siempre está sexy y se arriesga a combinar diferentes texturas y colores. Sus looks no son aburridos ni monótonos, sino que se anima constantemente un poco más. Eso se pudo ver en uno de sus últimos looks, completamente total pink. Las prendas de lujo son sus favoritas, usa muchos vestidos y polleras porque la hacen ver mucho más sensual y estilizada.

En el furor por lo rosa, Georgina no podía quedarse afuera y eligió muy bien sus complementos para que no sea todo de la misma gama. Está en todos los detalles y adora pensar bien sus looks para el día a día. Con zapatos, joyas y bolso incluido. Son cosas que no le pueden faltar jamás.