El programa que le dio el ingreso al mundo de la popularidad: el salto a la fama de Rocío Guirao Díaz.

Rocío Guirao Díaz es de las famosas que lograron reconvertir su vida y apostar por trabajos menos mediáticos, que no tienen tantos minutos de aire, pero sí mejor calidad, y por una nueva manera de comunicarse con sus seguidores.

De esta manera, la modelo tiene como principal plataforma de visualización y comunicación a Instagram, cuenta en la que tiene 2 millones de seguidores, y desde ahí da a conocer muchas de las campañas para las que la eligen, así como escenas de su vida cotidiana.

Rocío Guirao Díaz posó desde Miami con un look total white. Foto: Instagram

Rocío Guirao Díaz hoy vive en Miami y desde allí también muestra los entrenamientos, una constante en la vida de la modelo, y un puntapié relevante para mostrar muchos de los trajes de baño que modela, dejando a la luz su cuerpo escultural.

El momento en el que todo cambió para Rocío Guirao Díaz

Era un día más en la vida de la modelo, paseando con su madre por el Shopping Unicenter en Ciudad Buenos Aires, hasta que se toparon quien iba a ser su descubridora. Esta persona se acercó a la madre de Rocío Guirao Díaz y le pidió los datos porque le dijo que le veía futuro en el mundo del modelaje.

Ahí fue cuando la vida de Rocío Guirao Díaz dio un giro y comenzó su vida en las pasarelas, hasta que varios años después le llegó la oportunidad de su vida y su verdadero salto a la fama.

Era el año 2007, Rocío Guirao Díaz ya había ocupado algunos minutos de televisión no solo por su trabajo, sino también por su relación con Nicolás Cabré, con quien estuvo en pareja luego de que el actor se separara de Agustina Cherri. A pesar de los flashes que los perseguían, mantuvieron un perfil bajo.

A la par, Rocío Guirao Díaz recibía la oferta que le iba a cambiar la vida, la conducción de “El Garage”, que en ese momento salía por canal 13 y fue uno de los más vistos del segmento automovilístico. Después de eso llegó el “Bailando por un Sueño” y en 2009, “El musical de tus sueños”.

Luego fue el turno de Rocío Guirao Díaz en el teatro con “Pour La Gallery”, de Aníbal Pachano en el Teatro Metropolitan; su incursión en el mundo del espectáculo infantil con la obra “El arco iris de Rocío”, bajo la dirección de Reina Reech.

Su llegada a las plumas fue recién en 2013, cuando debutó como vedette en el Teatro Mateo Booz de Rosario. A la televisión volvió con su participación en el panel de Tu cara me suena”, y su participación con su marido Nicolás Paladini en el “Bailando por un sueño”.

Rocío Guirao Díaz ignoró las críticas y subió la apuesta publicando un desnudo total

Lo último que hizo en televisión su paso como panelista de los “Los Ángeles de la mañana”, conducido por Ángel de Brito y los últimos años se dedicó al modelaje con sus trabajos para la agencia de modelos Muse Management.

Rocío Guirao Díaz posó desde la arena con un kimono hindú semiabierto. Foto: Rocío Guirao Díaz

¿Qué le pasó a Rocío Guirao Díaz?

La modelo y su marido están viviendo desde hace un tiempo en Miami, ciudad desde la que comparte con sus seguidores en redes sociales las actividades que realiza en su vida cotidiana.

Rocío Guirao Díaz posando en una sesión junto a su marido, desde su nueva vida en Miami Foto: @rocioguiraodiaz

“Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá”, contó Rocío Guirao Díaz sobre la decisión de irse a Estados Unidos. Al respecto, detalló: “Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”.

Rocío Guirao Díaz, espléndida en una playa de Miami, a meses de ser mamá

¿Qué signo es Rocío Guirao Díaz?

Rocío Guirao Díaz nació el 27 de junio de 1984 y tiene 38 años. La modelo nació bajo el signo de Cáncer, uno de los que más suele referirse al momento de hablar del horóscopo.

La gente nacida en Cáncer, como Rocío Guirao Díaz, son de naturaleza muy emocional y cariñosos, siempre que pueden le están demostrando su amor a sus seres queridos, además son muy protectores con todas las personas que los rodean y son simpáticos.