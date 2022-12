El look total black de Shannon de Lima que fue furor en las redes

Shannon de Lima no es muy activa en su cuenta de Instagram, pero con cada actualización que realiza sin duda marca tendencia, ya que sigue fielmente las últimas novedades que surgen dentro del mundo de la moda.

Shannon de Lima enamoró a todos sus seguidores. Foto: instagram

Y es por eso que en esta oportunidad, la modelo compartió su combinación de guardarropas favorita hasta el momento con sus fanáticos: se trató de un crop top negro al que acompañó con una calza tiro alto del mismo tono, y añadió algo de color al utilizar una campera “peluda” beige que coincidía con el tono de las botas que calzaba.

Shannon de Lima lució un total black único que se llevó todas las miradas. Foto: Instagram

Y aprovechó la oportunidad para revelar un dato que sorprendió a sus seguidores: “1 mes para mí cumple. No quiero, no me gusta mucho celebrar mi cumple!”, pero su confesión logró que sus fanáticos declararan que celebrarían la ocasión con ella y sin duda la felicitarían.

Shannon de Lima compartió su outfit favorito en las redes. Foto: Instagram

Qué edad tiene Shannon de Lima

La modelo venezolana nació el 6 de enero de 1989, por lo tanto, actualmente tiene 33 años, y aun así sigue luciendo absolutamente radiante y joven.

Shannon De Lima deslumbró con un body de encaje verde. Foto: Instagram / Shannon De Lima

Y eso tiene que ver con los cuidados que realiza en su piel y con los hábitos saludables que fue adquiriendo con los años, como la ejercitación constante y la alimentación saludable.