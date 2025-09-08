El destape ultra hot de Daniela Celis en colaless y bucaneras: encendió Instagram con un look para el infarto

Daniela Celis es una de las influencers con más likes del momento. Sabe a la perfección cuáles son las prendas que causan sensación y no duda en lucirlas para crear outfits únicos. Cosecha suspiros con su estilo sin igual.

Las últimas novedades del mundo de la moda jamás se le escapan y sabe a la perfección como llamar la atención y atraer las miradas de cada uno de sus fans. Marca tendencia con cada aparición pública.

Daniela Celis apostó por un vestido ultra diminuto con mucho escote y dejó sin palabras a sus fans

Combina estilos a la perfección. Las vanguardias son su especialidad y conoce las tendencias del 2025. Derrocha sensualidad con looks que dejan sin palabras a sus seguidores. Daniela Celis hizo una producción de fotos explosiva y se ganó los likes del público.

Colaless y destape ultra hot: Daniela Celis lució un look de alto voltaje y encendió corazones con una combinación infartante

Pisa fuerte en la escena mediática argentina. Su carisma la hace traspasar la pantalla y después de su paso por la casa más famosa del país ha logrado tener un lugar en el ambiente artístico. Siempre va por más y no conoce de fronteras para alcanzar sus sueños.

La ex hermanita posó frente a cámara y desató pasiones con un look de alto voltaje. Un top mega ajustado al cuerpo, bombacha colaless ultra cavada y el detalle ultra hot: unas botas de caña alta.

Colaless y destape ultra hot: Daniela Celis lució un look de alto voltaje y encendió corazones con una combinación infartante

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo pasión. Sus fans alucinaron y los likes no tardaron en llegar.

Colaless y destape ultra hot: Daniela Celis lució un look de alto voltaje y encendió corazones con una combinación infartante

Daniela Celis derrochó sensualidad con una producción de fotos de alto voltaje

La ex Gran Hermano apostó por un look que desató pasiones. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Siempre va por más y su estilo es único. Combina texturas y colores.

Colaless y destape ultra hot: Daniela Celis lució un look de alto voltaje y encendió corazones con una combinación infartante

Colaless y destape ultra hot: Daniela Celis lució un look de alto voltaje y encendió corazones con una combinación infartante

Daniela Celis cautivó miradas con un outfit super hot. Un top muy ajustado al cuerpo y una bombacha colaless ultra cavada. Sus seguidores alucinaron y le regalaron miles de elogios por el osado look.