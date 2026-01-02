El destape de Karina Iavicoli: la periodista arrasó con un look de encaje y transparencias en tendencia esta temporada

Karina Iavicoli triunfa en el mundo del espectáculo informando acerca de las últimas novedades de las personalidades más mediáticas de la farándula argentina. No solo triunfa con su información exclusiva, sino también con sus outfits fuera de serie.

Los must de la temporada siempre destacan en sus outfits elegidos para participar como panelista en diferentes programas. Allí combina looks sastres y muchas veces arriesga un poco más con la combinación de encaje, transparencias y escotes pronunciados.

El destape de Karina Iavicoli: la periodista lució un look total black de encaje y transparencias y sorprendió a todos

Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella. Atenta a las últimas tendencias del mundo de la moda las combina a la perfección para crear looks con su impronta y sello.

Karina Iavicoli sorprendió a todos y compartió una serie de imágenes al límite de la censura. Allí posó con un body de encaje y transparencias con escote pronunciado. Mostró mucha piel y dio cátedra de audacia. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas.

Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en tono rosado con mucho brillo. Los likes no se hicieron esperar y la periodista recibió cientos de mensajes de halagos por su audaz outfit.

La periodista, Karina Iavicoli, cosechó likes con un look total black al límite de la censura

La periodista tiene un estilo único. Combina diferentes texturas, diseños y colores para crear conjuntos de prendas cargados de estilo y sensualidad. Brilla con cada outfit que elige para vestir.

Karina Iavicoli jugó al límite de la censura con un look total black de alto impacto. Modeló con un body de encaje y transparencias con escote pronunciado. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda.