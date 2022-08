Dua Lipa y un particular look: vestido negro asimétrico cerrado con alambres de colores.

La fama de Dua Lipa creció de forma exponencial con el auge de TikTok en plena cuarentena por el coronavirus. Sus canciones rápidamente se viralizaban con los challenges y poco a poco fue creando una enorme comunidad que la apoya en cada paso que da. Ahora, la cantante británica tiene más de 86 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram.

Sin dudas, es una de las cantantes más exitosas del momento y recorre el mundo con sus canciones. Su música está batiendo récords y en Spotify acumula más de 69 millones de oyentes mensuales.

En las redes sociales Dua Lipa es muy activa y constantemente está compartiendo fotos de sus viajes, looks, vacaciones, recitales y descanso. Las publicaciones rápidamente acumulan miles de likes y comentarios en apoyo a la artista.

En esta ocasión, Dua publicó un carrusel de fotos sobre sus vacaciones y un look se llevó toda la atención. Se trataba de un vestido negro con aberturas pero que tenía un particular detalle: estaba cerrado con una especie de alambres de colores. No cabe duda de que es toda una novedad y muy posiblemente marque tendencia.

Los recitales de Dua Lipa en Argentina

A poco menos de un mes de las presentaciones de Dua Lipa en Argentina, los seguidores esperan con ansias el show. En plena espera los fanáticos sufrieron un cambio de locación pero tuvo una razón que intentaba beneficiarlos.

Y es que la cantante anunció que los recitales del 13 y 14 de septiembre que se iban a realizar en el Hipódromo de Buenos Aires se llevarían a cabo en el Campo Argentino de Polo. El cambio se hizo con motivo de conseguir más espacio para poder ofrecer más entradas.