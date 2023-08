Dua Lipa disfruta del verano europeo e impone tendencia con la bikini de la temporada

Dua Lipa es una de las cantantes pop más conocidas a nivel internacional pero también tiene una faceta muy cercana al mundo de la moda. La artista es la musa de muchos diseñadores de renombre, como Versace, e impone tendencia con cada outfit que postea en redes.

Desde que terminó la gira del Future Nostalgia Tour, Dua disfruta de unas vacaciones en lugares paradisíacos de Europa y ahora fue el turno de Grecia. Lipa se embarcó a una isla acompañada de Romain Gavras, su novio francés que ha estado con ella en los últimos eventos en los que se presentó.

Aunque mantiene un perfil bajo, la propia cantante compartió una foto con su pareja, abrazados en un yate mientras observaban la puesta del sol al atardecer. Lo que más se destacó de la imagen fue su particular traje de baño, que será tendencia en Latinoamérica de cara al verano 2024.

La artista deslumbró en Grecia. Foto: instagram

La multipremiada artista posó con una bikini cuadrille que remite a las faldas típicas escolares, de corte triangular y tiras anchas, que es furor en Europa. Combinó con una camisa blanca abierta y una falda en color rosado pastel. Para completar el look, Dua Lipa se dejó el cabello suelto y sumó algunos accesorios dorados.

La artista deslumbró en Grecia. Foto: instagram

Los looks más icónicos de Dua Lipa en Grecia

En otra de las imágenes, Dua se fotografió acostada en el yate con una bikini amarilla de estampa floreada, un short deportivo rojo y un collar de tres vueltas repleto de piedras coloridas y un dije de corazón.

Hay dos estilos que sus fanáticos no se cansaron de elogiar y que muestran a Dua en las calles de Grecia. El primero es un conjunto de camisa y falda larga, de tela liviana, con rayas celestes y azules al estilo camisolín. La tela amplia y liviana convierte el look en un must para el verano.

El segundo outfit en el que Dua Lipa deslumbró consiste en un conjunto de dos piezas amarillo. La joven sigue con las faldas amplias y livianas pero en esta ocasión eligió un top amplio con tiras anchas y unas mangas ajustables que le brindan un vuelo particular a la prenda.

La artista deslumbró en Grecia. Foto: instagram