Desde Turquía, la China Suárez posó con un mega escote y jugó al límite de la censura

La China Suárez es una de las personalidades mediáticas del momento. La actriz se mudó a Turquía para acompañar a su actual pareja Mauro Icardi en su carrera futbolística. Desde Estambul la actriz comparte las mejores postales de esta nueva experiencia. Los looks arriesgados e inspirados en las prendas trendy del momento son los protagonistas.

El look deportivo y monocromático de la China Suárez

Marca tendencia y jamás pasa desapercibida. Combina a la perfección diferentes estilos y no duda en arriesgar con outfits únicos. Cosecha los likes de todos sus fans. Siempre juega al límite y combina a la perfección diferentes texturas y colores. Las vanguardias del mundo de la moda destacan en su guardarropa.

La actriz tiene una actitud única y no conoce de fronteras. Los outfits tendencia son sus preferidos. Posa frente a cámara y desata pasiones con las prendas de la temporada. Sabe como conquistar los halagos. No le teme a los flashes de las cámaras y pese a las críticas siempre va al frente.

La China Suárez disfrutó de una velada romántica junto a Mauro Icardi y sorprendió con el espectacular look elegido. La actriz lució un vestido total black con un escote ultra pronunciado. Complementó el look llevando el cabello atado y utilizó un maquillaje marcado para resaltar su rostro. La publicación causó sensación y los mensajes de halagos dijeron presentes en la imagen.

La China Suárez alucinó a sus seguidores con un look de noche y dio cátedra de estilo

La actriz no conoce de fronteras a la hora de combinar nuevas tendencias. Audaz y avasallante, va por todo y no tiene límites. Su estilo nunca pasa desapercibido y conquista miradas en cada paso que da.

Total black y escote: La China Suárez compartió el look que eligió para una cena romántica con Mauro Icardi

La China Suárez encandiló miradas con un vestido total black. Mostró mucha piel y un escote pronunciado fue protagonista. La actriz jamás pasa desapercibida y va al frente en cada oportunidad sin importarle las críticas.