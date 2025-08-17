Desde Turquía, la China Suárez encendió Instagram con un look infartante y sorprendió con las botas tendencia de la temporada

La China Suárez es una de las personalidades mediáticas del momento. La actriz se mudó a Turquía para acompañar a su actual pareja Mauro Icardi en su carrera futbolística. Desde Estambul la actriz comparte las mejores postales de esta nueva experiencia.

La China Suárez y Mauro Icardi

Marca tendencia y jamás pasa desapercibida. Combina a la perfección diferentes estilos y no duda en arriesgar con looks únicos. Cosecha los likes de todos sus fans. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Siempre juega al límite y combina a la perfección diferentes texturas y colores para crear looks únicos.

La China Suárez encandiló las redes con sus curvas en microbikini bicolor

La actriz tiene una actitud única y no conoce de fronteras. Los outfits sexys son sus preferidos. Posa frente a cámara y desata pasiones con las prendas de la temporada. Sabe como conquistar los halagos. Los must del 2025 son su especialidad.

El vestidor de la China Suárez

La China Suárez deslumbró con un outfit sensual y sorprendió con un espectacular detalle. Posó con un mini vestido en color blanco con un escote super hot. Y lo combinó con la prenda estrella de la temporada: unas botas en color negro de caña alta mega tendencia.

La China Suárez

La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar. La actriz revolucionó Instagram y se ganó los likes de todos sus fans. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista.

La China Suárez apostó por un look super sexy y se llevó los aplausos de todo el público

La actriz no conoce de fronteras a la hora de combinar nuevas tendencias. Audaz y avasallante, va por todo y no tiene límites. Su estilo nunca pasa desapercibido y conquista miradas en cada paso que da.

La China Suárez

La China Suárez

La China Suárez

La China Suárez eligió un sensual vestido en color blanco super diminuto. La pareja de Mauro Icardi desató pasiones y revolucionó Instagram. La actriz se llevó todos los aplausos y cosechó los suspiros de sus fans.