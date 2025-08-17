Rumbos / China Suárez

Desde Turquía, la China Suárez encendió Instagram con un look infartante y sorprendió con las botas tendencia de la temporada

La actriz apostó por un outfit mega hot y encandiló miradas con las osadas prendas.

17 de agosto de 2025,

La China Suárez es una de las personalidades mediáticas del momento. La actriz se mudó a Turquía para acompañar a su actual pareja Mauro Icardi en su carrera futbolística. Desde Estambul la actriz comparte las mejores postales de esta nueva experiencia.

Marca tendencia y jamás pasa desapercibida. Combina a la perfección diferentes estilos y no duda en arriesgar con looks únicos. Cosecha los likes de todos sus fans. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad. Siempre juega al límite y combina a la perfección diferentes texturas y colores para crear looks únicos.

La actriz tiene una actitud única y no conoce de fronteras. Los outfits sexys son sus preferidos. Posa frente a cámara y desata pasiones con las prendas de la temporada. Sabe como conquistar los halagos. Los must del 2025 son su especialidad.

La China Suárez deslumbró con un outfit sensual y sorprendió con un espectacular detalle. Posó con un mini vestido en color blanco con un escote super hot. Y lo combinó con la prenda estrella de la temporada: unas botas en color negro de caña alta mega tendencia.

La publicación causó sensación y los mensajes de halagos no se hicieron esperar. La actriz revolucionó Instagram y se ganó los likes de todos sus fans. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista.

La China Suárez apostó por un look super sexy y se llevó los aplausos de todo el público

La actriz no conoce de fronteras a la hora de combinar nuevas tendencias. Audaz y avasallante, va por todo y no tiene límites. Su estilo nunca pasa desapercibido y conquista miradas en cada paso que da.

La China Suárez eligió un sensual vestido en color blanco super diminuto. La pareja de Mauro Icardi desató pasiones y revolucionó Instagram. La actriz se llevó todos los aplausos y cosechó los suspiros de sus fans.

