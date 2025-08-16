El íntimo video de la China Suárez y Mauro Icardi en su casa de Turquía que dejó a todos sin palabras

Mauro Icardi volvió a jugar tras 281 días fuera de las canchas por una lesión y lo hizo de la mejor manera: marcó un gol apenas seis minutos después de entrar en el partido con la camiseta del Galatasaray. Su regreso no solo enloqueció a los fanáticos, sino que también conmovió a Eugenia “la China” Suárez.

En sus historias de Instagram, la actriz y cantante expresó abiertamente lo que le provocó la actuación de su pareja: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, escribió junto a una imagen de Icardi sonriente.

Además, la China publicó un video donde se lo ve al futbolista ingresando a la casa que comparten en Turquía, todavía envuelto en la emoción del partido, en una escena repleta de complicidad y ternura.

Cuál es el personaje que interpretará la China Suárez en la serie de Netflix

Meses atrás habían destacado que la China Suárez personificaría a Nicole, una escort que termina presa en La Quebrada y tiene un fugaz romance con un guardia que trabaja allí. Aunado a ello, se informó que el personaje en cuestión aparecería brevemente en la primera temporada, pero su desarrollo se trasladaría a la segunda.

Debido a la información referida, los cibernautas suponen que a la China Suárez la habrían sacado de manera abrupta de la serie por los escándalos con Mauro Icardi y Wanda Nara. Esto luego de que la actriz confirmara su participación en la ficción argentina.

La China Suárez en el set de "En el barro".

Sin embargo, lo cierto es que, la China Suárez sería uno de los personajes principales reservados para la segunda edición, misma que todavía no tiene fecha de estreno, por lo cual, se desconoce si saldría durante el 2025 o en el 2026.

Por otra parte, es importante mencionar que, Sebastián Ortega, director de “En el barro”, confirmó durante el preestreno de la serie, que otros personajes como el de Rocky, mismo que interpreta la Locomotora Oliveras, se destacarán mucho más en la segunda edición porque es allí donde reflejarán su pasado y el cómo se convirtió en reclusa de La Quebrada.