Desde Roma, Brenda Asnicar posó con un minitop total denim y se llevó los halagos de sus seguidores

Brenda Asnicar tiene un estilo único. En Instagram deslumbra con los looks tendencia de la temporada. Pasar desapercibida no es una opción para ella. No solo destaca como actriz, sino también como influencer fashionista.

Las últimas vanguardias invaden cada una de las imágenes que comparte en Instagram. Posa con las prendas must de la temporada. Sus looks son una combinación perfecta de diferentes texturas, colores y diseños. Muchas veces desafía los límites y apuesta por prendas muy arriesgadas en donde la piel es protagonista.

Las fotos de Brenda que levantaron la temperatura.

Marca tendencia. Sus fans alucinan con cada look que comparte. Los conjuntos de prendas más audaces están en su radar. La actriz se adelanta a las temporadas y presenta las nuevas tendencias de una forma única. Colecciona likes y corazones de sus seguidores.

Brenda Asnicar se encuentra en la hermosa ciudad de Roma y sorprendió a todos con un outfit ultra tendencia. Modeló con un espectacular top ultra diminuto de total denim. Con el detalle de botones en el centro. La prenda causó sensación y los halagos no se hicieron esperar. Complementó el outfit con una minifalda en color negro. La actriz lució sus hombros al descubierto y dio cátedra de estilo. Le sumó un cambio de look y reveló su nuevo estilo de peinado. Cabello bien lacio con flequillo y en un tono mega rubio para el color.

La actriz apuesta todo por las prendas más arriesgadas. Muestra mucha piel y combina a la perfección los must de la temporada. Nunca pasa desapercibida y brilla en todo proyecto nuevo que emprende.

