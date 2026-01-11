Barbie Vélez es una de las personalidades mediáticas con más likes del momento. Su estilo traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. En Instagram suma día a día nuevos seguidores.

Es una verdadera influencer fashionista y sorprendió a todos con su espectacular colección de trajes de baño animal print. Una tendencia que pisa fuerte para esta temporada. Sin lugar a dudas, las tendencias jamás se le escapan y los mejores trajes de baño están en su guardarropa.

Desde la pileta, Barbie Vélez mostró su colección de trajes de baño animal print y sorprendió con el accesorio tendencia del verano

La hija de Nazarena Vélez combina a la perfección las prendas del momento y cosecha los aplausos de sus seguidores en Instagram. Tiene millones de fans y colecciona likes. Los halagos están a la orden del día y siempre sorprende con combinaciones únicas en sus outfits.

Barbie Vélez disfrutó de una tarde de calor desde la pileta y brilló con dos opciones de traje de baño mega tendencia. La primera opción fue una bikini con corpiño ultra escotado y cabello atado. La segunda opción fue una audaz malla enteriza sin breteles con hombros el descubierto y corpiño ultra jugado. Ambas opciones en estampado animal print. Como accesorio lució el must del verano, unos anteojos de sol super tendencia. La publicación cosechó corazones y los elogios no se hicieron esperar.

Barbie Vélez marcó tendencia con los trajes de baño estrellas de la temporada

La actriz e influencer tiene un estilo que nunca pasa desapercibido. Conquista aplausos a cada paso que da. Siempre se adelanta a las tendencias y sabe a la perfección como captar la mirada de todos.

Barbie Vélez modeló con dos trajes de baño en dos versiones ultra diferentes. Por un lado, una malla enteriza y por el otro lado una bikini mega diminuta. Todo en animal print. Sin lugar a dudas, la actriz e influencer pisa fuerte en el mundo de la moda y colecciona likes con los looks de la temporada.