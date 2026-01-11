Rumbos / Tendencias

Desde la pileta, Barbie Vélez mostró su colección de trajes de baño animal print y sorprendió con el accesorio tendencia del verano

La influencer y actriz deslumbró con dos opciones de looks de verano ideales para disfrutar del calor.

Rita Márquez
11 de enero de 2026,

Barbie Vélez es una de las personalidades mediáticas con más likes del momento. Su estilo traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. En Instagram suma día a día nuevos seguidores.

Es una verdadera influencer fashionista y sorprendió a todos con su espectacular colección de trajes de baño animal print. Una tendencia que pisa fuerte para esta temporada. Sin lugar a dudas, las tendencias jamás se le escapan y los mejores trajes de baño están en su guardarropa.

La hija de Nazarena Vélez combina a la perfección las prendas del momento y cosecha los aplausos de sus seguidores en Instagram. Tiene millones de fans y colecciona likes. Los halagos están a la orden del día y siempre sorprende con combinaciones únicas en sus outfits.

Barbie Vélez disfrutó de una tarde de calor desde la pileta y brilló con dos opciones de traje de baño mega tendencia. La primera opción fue una bikini con corpiño ultra escotado y cabello atado. La segunda opción fue una audaz malla enteriza sin breteles con hombros el descubierto y corpiño ultra jugado. Ambas opciones en estampado animal print. Como accesorio lució el must del verano, unos anteojos de sol super tendencia. La publicación cosechó corazones y los elogios no se hicieron esperar.

Barbie Vélez marcó tendencia con los trajes de baño estrellas de la temporada

La actriz e influencer tiene un estilo que nunca pasa desapercibido. Conquista aplausos a cada paso que da. Siempre se adelanta a las tendencias y sabe a la perfección como captar la mirada de todos.

Barbie Vélez modeló con dos trajes de baño en dos versiones ultra diferentes. Por un lado, una malla enteriza y por el otro lado una bikini mega diminuta. Todo en animal print. Sin lugar a dudas, la actriz e influencer pisa fuerte en el mundo de la moda y colecciona likes con los looks de la temporada.

