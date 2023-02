De servir comida mexicana a convertirse a una estrella pop mundial: cómo saltó a la fama Dua Lipa.

Dua Lipa podría parecer el nombre artístico de la estrella de pop, pero es el nombre que eligieron sus padres sin saber que hoy se iba a convertir en una cantante reconocida en el mundo entero. Si bien nació en Londres, sus orígenes son kosovares.

Dukagjin Lipa, padre de Dua Lipa, maneja la carrera de su famosa hija.

Los padres de Dua Lipa, Dukagjin Lipa y Anesa Rexha, eran refugiados. En su niñez se fue a vivir a Kosovo por temas laborales de su papá, pero cuando regresó a Inglaterra inició su camino en el mundo de la música.

La cantante británica le dijo no a la organización del Mundial Qatar 2022.

Cuando tenía 14 años, Dua Lipa encontró en YouTube una gran plataforma para subir los covers de canciones de Alicia Keys y Christina Aguilera. Si bien ella buscaba sumar seguidores y estoy se hacían esperar, fue perseverante.

Dua Lipa compartía sus sentimientos en su canal.

En 2012, la cantante compuso su primera canción original y las publicó en su cuenta de SoundCloud, se llama Lions, Tigers & Bears y está inspirada en El mago de Oz. Este fue el gran momento bisagra de su carrera.

Dua Lipa en sus inicios.

A la par de estos intentos, Dua Lipa trabajaba como camarera en un restaurante mexicano, como modelo y como anfitriona en un local nocturno, al mismo tiempo. Hasta que un día la suerte llamó a su puerta.

Dua Lipa (Foto: Instagram)

A uno de los videos de Dua Lipa lo vio Ben Mawson, un mánager de Warner Bros. Acto seguido la empresa la contrató y después de casi tres años de trabajo dos de sus sencillos se convirtieron en un éxito en Europa, casi al instante: New Love y Be the One. Su primer álbum se publicó dos años después.

Dua Lipa y Ben Mawson Foto: web

Entre 2017 y 2018 hizo presentaciones como soporte de otros artistas en sus recitales, fueron las primeras veces que se enfrentó con el público en vivo y su popularidad creció cada vez más. Su voz original y su concepto novedoso del pop, con tintes de tristeza y oscuridad, la consagraron. Luego fueron todos éxitos.

El vestido que usó para la gala de los Grammy, con una enorme mariposa en el medio.

¿Qué tema fue el consagratorio para Dua Lipa?

La vida de la cantante cambió con “Be the one”. Esta canción, publicada en octubre de 2015, fue un éxito a nivel internacional. Se hizo conocida rápidamente en el Reino Unido y la canción llegó a un importante mercado como el de Estados Unidos.

El primer ministro de la República de Kosovo, Isa Mustafa, recibió a Dua Lipa en agosto de 2016. La reconoció por sus logros y por ser una imagen positiva del país. (Oficina del Primer Ministro de Kosovo.

¿Cuál es el nombre real de Dua Lipa?

Dua Lipa puede decir que es uno de los pocos casos que no se tuvo que cambiar de nombre. Se llama Dua y su apellido es Lipa. Su papá Dukagjin era cantante y fue por él que se interesó en la música. La famosa cantante también confesó que su nombre en albanés significa “amor”.