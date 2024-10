Con un vestido cut out y mega escote, Cami Homs dejó a sus seguidores sin aliento

Cami Homs sigue siendo una de las personalidades más influyentes en las redes sociales, y con más de un millón de seguidores en Instagram, su presencia online no deja de crecer. La modelo e influencer, que saltó a la fama por su relación con el futbolista Rodrigo de Paul y su participación en Bake Off Famosos (Telefe), logró consolidarse como una referente de moda y estilo.

Camila Homs

La modelo dejó sus curvas en Playa del Carmen.

En su cuenta, Cami comparte detalles sobre su vida profesional y personal, incluyendo su rol como madre de Francesca y Bautista, sus viajes por el mundo, y su nuevo noviazgo con José “El Principito” Sosa. Sin embargo, esta vez, la influencer capturó la atención de todos sus fans con un look que dejó sin palabras a más de uno.

En las últimas horas, Cami compartió un carrusel de fotos desde el ascensor, luciendo un espectacular vestido negro de la cápsula “SG x Cami”, diseñado por la marca Studio Golda. La prenda, que tiene un valor de 128.900 pesos argentinos, se destaca por su audaz diseño cut out, con un mega escote que casi deja ver de más, y una espalda descubierta que remata con una falda larga de tul.

El look de total black de Cami.

Gracias a su tejido elastizado, el vestido se adapta a la figura, resaltando de manera natural las curvas de Cami. Según la descripción de la marca, esta pieza ofrece flexibilidad y suavidad, ideal tanto para eventos de día como de noche, permitiendo libertad de movimiento sin perder estilo.

La espalda del vestido de Cami Homs.

El look de Cami no pasó desapercibido. En cuestión de horas, la publicación cosechó miles de likes y cientos de comentarios. Entre los mensajes más destacados, sus seguidores no escatimaron en elogios: “Cami sos una bomba”, “¡Qué diosa!”, y “Me encanta”, fueron solo algunos de los comentarios que inundaron el post.