Chic y primaveral: Cande Vetrano deslumbró con la prenda tendencia de la temporada

Cande Vetrano es una de las actrices más queridas de la escena artística argentina. Tiene un estilo único. Su carisma traspasa la pantalla y a lo largo de los años ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. No solo triunfa arriba del escenario, sino también abajo, marcando tendencia con los looks estrellas de la temporada.

Los must son su especialidad. Combina las prendas a la perfección. Diferentes texturas y colores se mezclan en los conjuntos de prendas que elige para vestir en su día a día. Audaz y carismática brilla con su estilo sin igual. Sus fans la adoran y la apoyan en cada proyecto nuevo que emprende.

Desde Mar del Plata, Cande Vetrano se adelantó a la primavera y deslumbró con un chaleco de hilo calado mega tendencia

La primavera pisa fuerte esta temporada. Y un estilo que ya es tendencia son las prendas de hilo caladas. Ideales para los días más calurosos y para mostrar el bronceado. La actriz atenta a las últimas novedades del mundo de la moda, se sumó a la tendencia y sorprendió con un increíble outfit que lució en los hermosos paisajes de Mar del Plata.

Cande Vetrano visitó el puerto de Mar del Plata y deslumbró con su espectacular look primaveral. La actriz posó con un delicado y elegante chaleco en color blanco de hilo y calado con cuello en v. Lo complementó con un jean de calce holgado. El outfit causó sensación y los likes invadieron la publicación.

Cande Vetrano cosechó suspiros con un look primaveral que se llevó los aplausos de todos

La actriz tiene un estilo sin igual. Siempre va por más y jamás pasa desapercibida. Tiene una actitud única y sabe como captar la mirada de todos. Las prendas tendencia son su especialidad y las combina a la perfección.

Cande Vetrano apostó por un outfit que pisa fuerte para esta temporada. Un chaleco de hilo tejido calado en color blanco fue protagonista y se llevó los halagos de todos. La actriz dio cátedra de estilo y sus fans le regalaron cientos de halagos.