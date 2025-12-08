Celeste Muriega se sumó a la tendencia del verano y dio cátedra de estilo con un conjunto tejido muy audaz

Celeste Muriega es una de las personalidades más relevantes en Instagram. Allí tiene millones de seguidores y enamora con cada publicación jugada que realiza. Su estilo audaz y avasallante deja a sus fans sin palabras. Las publicaciones en donde muestra mucha piel son furor.

Celeste Muriega siempre está muy activa en su Instagram. Dueña de un estilo único, su carisma traspasa la pantalla y llega directo al corazón del público. Mezcla a la perfección diferentes estilos. Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa.

Celeste Muriega se sumó a la tendencia del verano y coleccionó likes con un top y falda tejidos al límite de la censura

La actriz marca tendencia y no teme a los límites de la censura. Las prendas tendencia del momento son su especialidad y no duda en arriesgar con combinaciones de alto impacto en donde la piel y escotes pronunciados son protagonistas.

Celeste Muriega lució la prenda tendencia del verano y cosechó cientos de likes. Apostó por un top y falda en color blanco tejido. Y lo combinó con un accesorio para el caballo del mismo estilo. Todo de hilo tejido, una tendencia que pisa fuerte para esta temporada 2026. Debajo no llevó ropa interior y coleccionó los halagos de sus seguidores. La publicación fue todo un éxito y causó sensación.

Celeste Muriega se sumó a la tendencia del verano y coleccionó likes con un top y falda tejidos al límite de la censura

Celeste Muriega se convirtió en la reina del verano con un top y falda de hilo tejido

La actriz y bailarina conquista corazones a cada paso que da. Dueña de un estilo único, no conoce de límites y enamora a todos con su impactante look y estilo.

Celeste Muriega se sumó a la tendencia del verano y coleccionó likes con un top y falda tejidos al límite de la censura

Celeste Muriega compartió una producción de fotos en donde modeló con un look de hilo tejido mega tendencia. Un must que este verano no puede faltar en el guardarropa. Un minitop escotado y una falda ajustada al cuerpo. Los likes no se hicieron esperar y la modelo revolucionó Instagram.