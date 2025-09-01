En las últimas horas, la salud de Christian Sancho generó preocupación luego de que su pareja, Celeste Muriega, compartiera una foto suya internado en un hospital. Rápidamente, la modelo reveló el motivo por el cual el actor argentino debió ser atendido de urgencia en un sanatorio.

“Hubo parada técnica”, escribió Celeste Muriega sin dar detalles sobre el motivo de internación del actor. En la imagen, se lo puede ver a Christian Sancho descansando en una camilla con el pulgar arriba, demostrando que a pesar de estar internado estaba de buen ánimo.

Christian Sancho fue internado de urgencia y hay preocupación por su salud: “Veía todo nublado...”

Qué le pasó a Christian Sancho: detalles sobre su salud

La noticia, por supuesto, no tardó en generar revuelo. Es por eso que horas más tarde, la pareja del actor brindó información acerca de su estado de salud. Celeste Muriega habló con Agencia Noticias Argentina y dio detalles de la salud de su pareja. “Tuvo un cuadro de deshidratación, mezclado con estrés. Cuando despertó veía todo nublado y prácticamente no tenía fuerza para levantarse”, reveló.

La modelo explicó cuál podría haber sido la causa de su problema. “Pasa cuando la cabeza va más rápido que el cuerpo, sumado al mal descanso y la exigencia de hacer mil cosas por día, deporte etc.. Ya tiene 50 el chiquito y el cuerpo le avisó”, señaló. También explicó que en el sanatorio lograron estabilizarlo hasta que se recuperó completamente.

Por su parte, una vez recuperado, el actor llevó calma y se comunicó a través de sus redes para avisar que le dieron el alta médica, agradeciendo al personal y a su pareja por acompañarlo en el procedimiento.

“A veces el cuerpo avisa que hay que frenar y escucharlo un poco más! En la semana profundizaré que me pasó pero solo hoy quiero agradecerle a @juanmanuelordonez & @ruthmurre por y a todo el cuerpo médico de la UPD de Belén Escobar! Y por sobre todo a vos @celestemuriega que estuviste al lado mío en todo momento Que Gran compañera que sos! Te amo hoy y siempre GRACIAS GRACIAS GRACIAS”, expresó el actor.